Зеленский согласился провести переговоры с Россией

Глава Украины Владимир Зеленский признался, что готов провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главным условием при этом остается присутствие на встрече представителей Европы и Соединенных Штатов.

« В м е с т е США, Европа, Украина и Россия — да», — заявил украинский лидер в интервью для телеканала NBC.

Делегация США отправляется в Саудовскую Аравию для переговоров с Россией

Он признал тот факт, что завершить конфликт «без решения президента России» не получится.

При этом в этом же интервью Зеленский заявил, что не готов принять решение, которое бы возникло между Россией и США без участия Украины. По его словам, все решения по конфликту на прямую должны приниматься при участии Киева.