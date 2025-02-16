Порошенко назвал дату выборов на Украине
Экс-президент Украины Пётр Порошенко* заявил, что выборы в республике пройдут 26 октября 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости.
Порошенко дал интервью украинским изданиям и ответил на вопрос, когда на Украине могут пройти выборы.
«Запишите: 26 октября этого года», — сказал он.
Экс-президент объяснил, что ему известно об этой дате от источников в офисе Зеленского и правоохранительных органах.
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Кроме того, сотрудники полиграфического комбината «Украина» подтвердили, что собираются печатать избирательные бюллетени, ЦИК начала внесение изменений в реестр избирателей, а в Берлине открывается первый офис для подготовки голосования за рубежом.
«Я думаю, что выборы будут в конце года. Мечта властей провести все выборы одновременно», — сказал Порошенко*, имея в виду парламентские, местные и президентские голосования.
По его словам, Зеленский и его окружение «боятся из власти уходить». Поэтому они хотят убрать всех оппонентов, и «вползти снова во власть, разрушая демократию, свободу, прозрачность выборов».
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.