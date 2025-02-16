Экс-президент Украины Пётр Порошенко* заявил, что выборы в республике пройдут 26 октября 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Порошенко дал интервью украинским изданиям и ответил на вопрос, когда на Украине могут пройти выборы.

« З а п и ш и т е : 2 6 о к т я б р я э т о г о г о д а » , — с к а з а л о н .

Экс-президент объяснил, что ему известно об этой дате от источников в офисе Зеленского и правоохранительных органах.

Зеленский вновь оценил проведение выборов на Украине

Кроме того, сотрудники полиграфического комбината «Украина» подтвердили, что собираются печатать избирательные бюллетени, ЦИК начала внесение изменений в реестр избирателей, а в Берлине открывается первый офис для подготовки голосования за рубежом.

« Я д у м а ю , ч т о в ы б о р ы б у д у т в к о н ц е г о д а . М е ч т а в л а с т е й п р о в е с т и в с е в ы б о р ы о д н о в р е м е н н о » , — с к а з а л П о р о ш е н к о * , и м е я в в и д у п а р л а м е н т с к и е , м е с т н ы е и п р е з и д е н т с к и е г о л о с о в а н и я .

По его словам, Зеленский и его окружение «боятся из власти уходить». Поэтому они хотят убрать всех оппонентов, и «вползти снова во власть, разрушая демократию, свободу, прозрачность выборов».

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.