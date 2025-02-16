Делегация США отправляется в Саудовскую Аравию для переговоров с Россией
Делегация США в воскресенье, 16 февраля, отправится в Саудовскую Аравию для переговоров с российской стороной, рассказал спецпосланник президента Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Об этом пишет РИА Новости.
По данным агентства, лидирующая роль на ожидаемых переговорах между представителями РФ и США с американской стороны будет отведена Уиткоффу и помощнику главы государства по национальной безопасности Майку Уолтцу.
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Чиновник отметил, что есть «надежда на хороший прогресс в контексте России и Украины».
Уиткофф заметил также, что не согласен с тезисом о том, что Украина не участвует в переговорах, хоть представителей Киева и не будет в Саудовской Аравии.