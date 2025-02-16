Мать 13-го ребенка Маска раскрыла подробности отношений с миллиардером

Пошли уже вторые сутки с тех пор, как блогер Эшли Сент-Клер объявила о рождении ребенка от Илона Маска, а миллиардер так официально и не отреагировал на это сообщение. Зато он точно ознакомился с постом другого пользователя соцсети X (бывший Twitter), в котором утверждается, что Эшли якобы потратила пять лет, чтобы «заманить Маска в ловушку».

« В а у » — б ы л л а к о н и ч е н с а м ы й б о г а т ы й ч е л о в е к п л а н е т ы .

Всего 22 минуты спустя под репликой Маска появился комментарий от Сент-Клер. 26-летняя консервативная активистка написала, что она и ее представители несколько дней пытались связаться с миллиардером, но им это так и не удалось.

« К о г д а т ы о т в е т и ш ь н а м в м е с т о т о г о , ч т о б ы к о м м е н т и р о в а т ь в с я к у ю г р я з ь о т а в т о р а , к о т о р ы й р а з м е щ а е т с н и м к и м е н я 1 5 - л е т н е й в н и ж н е м б е л ь е ? » — в о з м у т и л а с ь Э ш л и .

В скором времени комментарий был удален — однако интернет помнит все.

Маск отреагировал на рождение своего 13-го ребенка

Позже, как пишет Page Six представитель Сент-Клер заявил все в той же соцсети X, что пара «некоторое время работала над созданием соглашения о том, как воспитывать ребенка». Вину за отсутствие возможности решать подобные вопросы в частном порядке, не вынося их на суд общественности, автор возложил на журналистов, которые пытались первыми сообщить новость о 13-м ребенке миллиардера.

Но и это еще не все. Эшли уже дала интервью изданию The New York Post, в котором заявила, что Маск требовал от нее сохранить их общего ребенка в тайне не на время, а навсегда. Более того, по словам девушки, после того как она рассказала миллиардеру о беременности, он буквально запер ее в роскошных апартаментах в престижном районе Нью-Йорка.

« Я б ы л а п о л н о с т ь ю и з о л и р о в а н а . Я б о л ь ш е н е м о г л а д е л а т ь н и ч е г о и з т о г о , ч т о р а н ь ш е д е л а л а д л я с е б я и с в о е й к а р ь е р ы . М н е б ы л о с к а з а н о н и к о м у о б э т о м н е г о в о р и т ь » , — п о д е л и л а с ь о н а .

" Я н е м о г у о б ъ я с н и т ь э т у п е р в о б ы т н у ю б о л ь , к о т о р у ю т ы ч у в с т в у е ш ь к а к м а т ь , к о г д а т е б я с п р а ш и в а ю т п р о т в о е г о р е б е н к а и т е б е п р и х о д и т с я л г а т ь и н е с т и н а с в о и х п л е ч а х э т о т г р у з и э т о т с е к р е т . П р и х о д и т с я л г а т ь л ю д я м , к о т о р ы х т ы л ю б и ш ь " . Э ш л и С е н т - К л е р

Эшли также призналась, что заранее сообщила команде Маска о том, что планирует раскрыть его отцовство. Однако с самим миллиардером со времени публикации своих откровений она еще не общалась. И что-то нам подсказывает, что быстро этот скандал не закончится.