Мать 13-го ребенка Маска раскрыла подробности отношений с миллиардером

Мать 13-го ребенка Илона Маска раскрыла шокирующие подробности отношений с миллиардером
Пошли уже вторые сутки с тех пор, как блогер Эшли Сент-Клер объявила о рождении ребенка от Илона Маска, а миллиардер так официально и не отреагировал на это сообщение. Зато он точно ознакомился с постом другого пользователя соцсети X (бывший Twitter), в котором утверждается, что Эшли якобы потратила пять лет, чтобы «заманить Маска в ловушку».
«Вау» — был лаконичен самый богатый человек планеты.
Всего 22 минуты спустя под репликой Маска появился комментарий от Сент-Клер. 26-летняя консервативная активистка написала, что она и ее представители несколько дней пытались связаться с миллиардером, но им это так и не удалось.
«Когда ты ответишь нам вместо того, чтобы комментировать всякую грязь от автора, который размещает снимки меня 15-летней в нижнем белье?» — возмутилась Эшли.
В скором времени комментарий был удален — однако интернет помнит все.
Маск отреагировал на рождение своего 13-го ребенка
Позже, как пишет Page Six представитель Сент-Клер заявил все в той же соцсети X, что пара «некоторое время работала над созданием соглашения о том, как воспитывать ребенка». Вину за отсутствие возможности решать подобные вопросы в частном порядке, не вынося их на суд общественности, автор возложил на журналистов, которые пытались первыми сообщить новость о 13-м ребенке миллиардера.
Но и это еще не все. Эшли уже дала интервью изданию The New York Post, в котором заявила, что Маск требовал от нее сохранить их общего ребенка в тайне не на время, а навсегда. Более того, по словам девушки, после того как она рассказала миллиардеру о беременности, он буквально запер ее в роскошных апартаментах в престижном районе Нью-Йорка.
«Я была полностью изолирована. Я больше не могла делать ничего из того, что раньше делала для себя и своей карьеры. Мне было сказано никому об этом не говорить», — поделилась она.
"Я не могу объяснить эту первобытную боль, которую ты чувствуешь как мать, когда тебя спрашивают про твоего ребенка и тебе приходится лгать и нести на своих плечах этот груз и этот секрет. Приходится лгать людям, которых ты любишь". Эшли Сент-Клер
Эшли также призналась, что заранее сообщила команде Маска о том, что планирует раскрыть его отцовство. Однако с самим миллиардером со времени публикации своих откровений она еще не общалась. И что-то нам подсказывает, что быстро этот скандал не закончится.