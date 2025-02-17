Арахамия: выборы на Украине возможны через полгода после военного положения

Выборы президента Украины возможны только через полгода после отмены военного положения в стране. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, комментируя слова экс-главы государства Петра Порошенко о сроках проведения процедуры.

" В о - п е р в ы х в ы б о р ы в о в р е м я в о е н н о г о п о л о ж е н и я н е в о з м о ж н ы . А в о - в т о р ы х , в р а м к а х " Д и а л о г а Ж а н а М о н е " л и д е р ы в с е х ф р а к ц и й и г р у п п з а к л ю ч и л и с о г л а ш е н и я , ч т о в ы б о р ы с о с т о я т с я н е р а н е е , ч е м ч е р е з ш е с т ь м е с я ц е в п о с л е о к о н ч а н и я в о е н н о г о п о л о ж е н и я " , — н а п и с а л д е п у т а т .

Несколькими часами ранее Порошенко заявил, что выборы главы государства в стране могут состояться 26 октября. Политик отметил, что информация об этом появилась от источников в офисе президента Украины и в правоохранительных органах. Кроме того, по его словам, эта информация следует от источников в полиграфическом комбинате "Украина", "который сейчас прорабатывает, сколько нужно бюллетеней".