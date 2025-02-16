Украинский конфликт может завершиться для Киева и НАТО неблагоприятным миром, рассказал на платформе Substack профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. Он добавил, что возможен и такой вариант развития событий, при котором Москва одержит победу на поле боя.

Ученый отметил, что нарративы в западных СМИ за последние три года были направлены на мобилизацию общественной поддержки для Украины, на то, чтобы приучить людей к мысли, что конфликт будет длиться долго.

« Р е а л ь н о с т ь т а к о в а , ч т о у к р а и н с к а я а р м и я п о н е с л а о г р о м н ы е п о т е р и , и п о л н ы й к р а х т е п е р ь н е и з б е ж е н . У НАТО закончилось оружие, у Украины закончились людские ресурсы, весь мир углубляет связи с Россией, а политическая поддержка Украины со стороны Запада быстро падает», — разъяснил Дизен.

На Западе призвали Украину смириться с тем, что переговоры пройдут без нее

На фоне этого, заметил профессор, противостояние закончится либо победой России на поле боя, либо очень невыгодными условиями для Украины и НАТО в переговорном урегулировании.

По его мнению, в последние недели Владимир Зеленский может решиться на какой-либо отчаянный, безрассудный поступок.

Ранее сенатор Алексей Пушков сообщил, что западные СМИ кардинальным образом изменили свое отношение к конфликту на Украине — от полного отрицания возможности победы России к «коллективному признанию» того, что Москва побеждает