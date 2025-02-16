Украина перечислила США красные линии в переговорах с Россией

Украинская делегация обозначила «красные линии» в урегулировании конфликта с Россией представителям США в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

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Он подчеркнул, что в рамках конференции состоялся предметный разговор с вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом и спецпредставителем президента Соединенных Штатов по вопросам Украины и России Китом Келлогом.

Украинская сторона высказалась о гарантиях безопасности для Киева, а также намерении настаивать на «справедливом мире». Ермак добавил, что сделка по редкоземельным ресурсам в обмен на продолжение военной помощи Вашингтона требует времени и идей для проработки.

Глава офиса президента Украины подчеркнул, что информация о возможных встречах с представителями российской стороны является фейками.

Ермак назвал прошедшую Мюнхенскую конференцию одной из важнейших за последние годы. По его словам, произошедшие в ее рамках события «свидетельствуют о наработке плана завершения» конфликта с Россией.

До этого президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Мюнхенская конференция по безопасности стала «дипломатической какофонией».