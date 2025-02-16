США попросили европейских союзников отправить свои войска на Украину

Reuters: США просят европейских союзников отправить свои войска на Украину
Соединенные Штаты Америки опрашивают европейских союзников о готовности отправить свои войска на территорию Украины. Отправка войск подразумевается в рамках мирного урегулирования конфликта, сообщает издание Reuters, изучившее письмо.
«В документе, состоящем из шести пунктов и вопросов, также спрашивается, какие страны готовы принять участие в обеспечении гарантий [безопасности для Украины], согласны направить войска на Украину в рамках мирного урегулирования, и какова будет численность сил», — пишет автор материла.
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Сообщается, что письмо, попавшее в распоряжение Reuters, было направлено европейским союзникам Америки.
В послании так же говорится о том, что США спросили у своих союзников о том, что им самим нужно от Вашингтона в соглашении вопросов безопасности по Украине. Кроме того, в письме просят обозначить свои позиции по долговременным гарантиям безопасности.