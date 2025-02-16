США попросили европейских союзников отправить свои войска на Украину

Соединенные Штаты Америки опрашивают европейских союзников о готовности отправить свои войска на территорию Украины. Отправка войск подразумевается в рамках мирного урегулирования конфликта, сообщает издание Reuters, изучившее письмо.

« В д о к у м е н т е , с о с т о я щ е м и з ш е с т и п у н к т о в и в о п р о с о в , т а к ж е с п р а ш и в а е т с я , к а к и е с т р а н ы г о т о в ы п р и н я т ь у ч а с т и е в о б е с п е ч е н и и г а р а н т и й [ б е з о п а с н о с т и д л я Украины], согласны направить войска на Украину в рамках мирного урегулирования, и какова будет численность сил», — пишет автор материла.

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Сообщается, что письмо, попавшее в распоряжение Reuters, было направлено европейским союзникам Америки.

В послании так же говорится о том, что США спросили у своих союзников о том, что им самим нужно от Вашингтона в соглашении вопросов безопасности по Украине. Кроме того, в письме просят обозначить свои позиции по долговременным гарантиям безопасности.