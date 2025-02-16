Пьяный сотрудник Минфина Японии потерял портфель с секретными документами

В Японии сотрудник таможенно-тарифного бюро Минфина страны напился и потерял портфель с ноутбуком и секретной информацией. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в городе Иокогама к югу от Токио. Застолье длилось пять часов, мужчина выпил девять стаканов пива и отправился домой.

Дома он осознал, что где-то оставил портфель, в котором находились конфиденциальные документы о делах 187 человек, в том числе причастных к распространению наркотиков. Кроме того, исчез служебный ноутбук, в котором хранились данные о самом чиновнике и его коллегах.

В Минфине Японии извинились за ЧП, пообещали принять «жесткие меры» по отношению к служащему.

Напомним, что в июне 2022 года один из сотрудников японской компании, которой администрация города Амагасаки (префектура Хего) поручила организовать выплаты в связи с пандемией, напился и потерял флешку с личными данными 460 тыс. жителей.