Курилы в обмен на Донбасс? Что имел в виду Келлог, требуя от России «территориальных уступок»?

На полях Мюнхенской конференции специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог в ходе панельной дискуссии с главами МИД западных государств заявил, что России ради заключения мира в украинском конфликте придётся пойти на целый ряд компромиссных соглашений.

« Э т о д о л ж н ы б ы т ь и т е р р и т о р и а л ь н ы е у с т у п к и , м о ж е т б ы т ь о т к а з и с п о л ь з о в а н и я в о о р у ж е н н ы х с и л , у м е н ь ш е н и е к о л и ч е с т в а л и ч н о г о с о с т а в а » , – п о д ч е р к н у л о н .

Если кто-то думает о победе в этом конфликте, как во Второй мировой войне, то этого, наверное, не случится, резюмировал Келлог, параллельно присоветовав Кремлю также готовиться к разрыву альянсов с Ираном, КНДР, Китаем и другими юго-восточными государствами.

Его слова, естественно, мгновенно вызвали бурю негодования в нашем патриотическом медиасообществе.

« Ф а к т и ч е с к и э т и т р е б о в а н и я а м е р и к а н с к о й с т о р о н ы м о ж н о с ч и т а т ь г а р а н т и е й п р о д о л ж е н и я к о н ф л и к т а , т а к к а к о ч е в и д н о , ч т о д л я н а с т а к и е з а п р о с ы США невыполнимы. Ни сокращение армии, ни уступка наших территорий, ничего из этого», – высказались по этому поводу, в частности, авторы tg-канала «Архангел Спецназа».

Действительно, разве можно всерьез предполагать, что Кремль согласится уступить кому бы то ни было Херсон или Запорожье, которые по Конституции РФ входят в состав России, хоть и временно находятся под контролем Киевского режима?

Разве можно всерьез размышлять о том, что Москва уступит Киеву или Вашингтону Западный Донбасс, где находятся Покровск, Славянск, Краматорск, входящие в административные границы ДНР?

Разве можно допустить, что коллективный Запад «уболтает» нас не претендовать на контроль над населенными пунктами Харьковской области, являющейся буферной зоной и играющей ключевую роль для безопасности области Белгородской?

Впрочем, политолог Максим Жаров в своем tg-канале «Чисто для фиксации», также приравнивая тезисы Келлога к поведению слона в посудной лавке, полагает, что данная линия поведения команды Трампа – чистой воды прагматический расчёт, проводя прямые параллели с американским планом урегулирования ситуации в Газе.

« В б р а с ы в а е т с я н е к и й ш о к и р у ю щ и й п л а н ( п о Г а з е — э т о « п е р е с е л е н и е » п а л е с т и н ц е в и з Газы, по Украине — это тезисы Пита Хегсета, устраивающие в целом Кремль), целевая аудитория этого плана в шоке и негодует, на что администрация Трампа отвечает: «Недовольны? Давайте ваши предложения», – размышляет Жаров, заостряя внимание на том, что европейцы ещё до визита Келлога в Мюнхен получили из Госдепа некий опросник, в котором предлагалось высказать свои соображения по «гарантиям безопасности» Украины.

Но что, если Вашингтон и в самом деле намерен жестко требовать от Москвы неких «территориальных уступок»? Ведь Трамп – прожженный бизнесмен и делец, и вполне может оказаться, что в рамках «сделки по Украине» Кит Келлог, транслируя установки своего президента, имел в виду отнюдь не Донбасс, а некие территории?

Например, Землю Франца Иосифа или остров Врангеля? А что, вполне себе цель для США, принимая во внимание претензии Трампа на Гренландию, а также мечты янки хоть тушкой, хоть чучелом пролезть в Севморпуть.

Может быть, под «территориальными уступками» подразумевались определенные острова Курильской гряды, которые Америка может уступить своему союзнику-вассалу Японии?

Или речь может идти о каких-то зонах российского влияния в Африке или Латинской Америке, представляющих стратегический интерес для США?

- С о д н о й с т о р о н ы , в о в с е м н ы н е ш н е м н ь ю с м е й к и н г е в о к р у г п е р е г о в о р о в п о Украине с приходом Трампа творится совершеннейший бардак. Все, включая наше экспертное сообщество, чего-то говорят, поскольку это моментально вызывает дикий интерес со стороны домохозяек и обывателей по всему миру, – полагает независимый эксперт по информационной безопасности и информационным война Игорь Николайчук. - Ну, сказал вот Кит Келлог что-то, заставившее медиапространство зашуметь - пошумят и забудут, завтра кто-то скажет еще что-нибудь этакое. На данном этапе, на мой взгляд, любые высказывания на тему мира на Украине следует оценивать не в контексте непосредственно начавшихся полноценных переговоров, а всего лишь в контексте переговоров о том, в каком ключе будут вестись переговоры об этих самых мирных переговорах.

«СП»: А если посмотреть с другой стороны? Что же все-таки имел в виду Келлог? Вряд ли можно предположить, что в команду Трампа затесался человек, который несет околесицу просто ради хайпа.

- Мы сами, откровенно говоря, отдали инициативу по миру на Украине американцам, рискуя попасть в некую экзистенциальную ловушку.

«СП»: Что собой эта ловушка представляет?

- Когда наши войска уже стояли в 30 километрах от Киева, держа под своим контролем все тамошние аэропорты, целями СВО провозглашались всего две вещи –­ демилитаризация и денацификация Украины. По сути это означало, что нам от киевского режима была нужна только его безоговорочная капитуляция, после которой была бы создана контрольная комиссия, инициировавшая смену украинской Конституции, роспуск ее вооруженных сил.

Однако сейчас то, чего мы все-таки хотим от Украины в конечном счете, довольно размыто. В прессе начинают потихоньку продвигаться довольно «людоедские», на мой личный взгляд, нарративы о том, что мы своих целей уже добились – объекты энергетики Украины разрушены, народ убежал, экономика страны развалена, словом, так им, подлецам, и надо.

Подобные тезисы звучат так, словно бы мы потеряли четкие конечные ориентиры СВО. И на этом размытом фоне условный мячик оказался на стороне Вашингтона.

А, на минуточку, современная геополитическая мысль отрицает, что вооруженные конфликты необходимо вести за территории или за население, это считается сейчас «прошлым веком». Главное теперь с точки зрения геополитики ­– доминирование. А для этого нужна «мягкая сила».

Если рассматривать заявления Келлога с этой стороны, то понятно, что Донбасс как таковой Америке нисколько не интересен. Крайне интересны ей исключительно украинские месторождения лития, являющегося неотъемлемой составляющей современных энергоемких аккумуляторных батарей. И тот, кто будет владеть литием, будет в конечном счете владеть и технологиями будущего, на которых будет базироваться мир.

«СП»: Значит, все-таки Америка будет с нами жестко торговаться за украинские залежи полезных ископаемых? Так следует расценивать заявления Келлога?

- Я бы предложил еще оценить его высказывания с третьей стороны – Америке, действительно, на самом деле глубоко наплевать на чьи бы то ни было интересы в украинском конфликте, кроме своих собственных. Однако для официального Вашингтона сейчас архиважно то, чтобы внутри самих США с пропагандистской точки зрения Трамп выглядел единственным «решалой» любых международных проблем.

Чтобы Республиканская партия, которую уже пора переименовывать в «трамповскую неоимпериалистическую», набрала политические очки исключительно в глазах рядовых американцев. С этой точки зрения Вашингтону было бы крайне выгодно, чтобы все выглядело так, как будто под «мудрым руководством Трампа» Путин и Зеленский пошли на уступки друг другу, и прежде всего США.

Вот в этой парадигме все нынешние телодвижения команды Трампа и стоит расценивать вместо того, чтобы забивать свои головы гаданиями или прогнозами относительно любых территорий, которые могут стать предметами некоего «торга».

Впрочем, я бы лично не стал совсем исключать вероятность того, что на этом треке некие территории вполне могут войти в состав определенного ресурса для «третьего передела мира».

«СП»: Что вы имеете в виду?

- В результате Первой мировой войны произошел первый передел современного мира. По итогам Второй мировой в ходе Ялтинской конференции под зорким взглядом Сталина победители переделали его второй раз.

Теперь, очевидно, настал момент для его третьего передела, для которого, на мой сугубый взгляд, пришло время. Только произойдет он на этот раз не в результате кровопролитных боев на полях сражений, а в результате «Первой гибридной мировой войны», где главным оружием противоборствующих сторон будет выступать «мягкая сила». При капитализме все-таки живем.