Трамп сделал Лукашенко предложение, от которого трудно отказаться

Между США и Белоруссией может быть заключена «грандиозная сделка» по ослаблению санкций со стороны Вашингтона, утверждает New York Times, ссылаясь на анонимные источники в Белом доме.

« З а м е с т и т е л ь п о м о щ н и к а г о с с е к р е т а р я США Кристофер Смит во время переговоров с европейскими дипломатами в Вильнюсе в четверг заявил о приготовлениях к заключению большой сделки с Минском», — пишет издание.

Суть сделки, по мнению газеты, заключается в ослаблении санкций в отношении белорусских банков и экспорта калия — важного компонента удобрений, взамен на освобождение Белоруссией ряда заключенных.

Зеленский поставил Трампу условие по мирной сделке

Ранее стало известно о визите в Минск Кристофера Смита, который встретился с президентом республики Александром Лукашенко, после чего с освобожденными Минском американским гражданином и двумя белорусскими «политзаключенными» уехал в Вильнюс. Это стало первой за последние пять лет встречей белорусского президента с высокопоставленным чиновником Госдепа и, по оценке NYT, может стать началом «значительного потепления» в отношениях двух стран.

Выступая перед посольством США в Литве, Смит приветствовал успешное завершение, как он выразился, «специальной операции», назвав освобождение заключенных «огромной победой и откликом на лозунг президента США Дональда Трампа «Мир через силу».

Стоит напомни, что в прошлый срок Трампа отношения Минска и Вашингтона развивались весьма бурно, а вот в отношениях Минска с Москвой то и дело возникали проблемы.

Все изменилось после выборов 2020-го года, когда Запад разорвал все связи с Белоруссией. Чем, по мнению многих экспертов, сделал безальтернативной ее еще большую интеграцию с Россией. При этом многие эксперты считают, что Лукашенко был бы не прочь вновь повторить заигрывания с Западом, если тот даст сигнал, что готов к этому. Очевидно, Трамп вовсе не против.

И что тогда? Опять США будут пытаться увести у нас ближайшего союзника? Или повтор этой схемы уже невозможен? Может, это просто очередная попытка Трампа изобразить грандиозное достижение по форме, но не по сути? Может, NYT сильно преувеличивает про «грандиозную сделку»?

— К о н е ч н о , о с в о б о ж д е н и е г р а ж д а н США может быть частью какой-то сделки, но также я не исключаю того, что за этим освобождением стоит и коммуникация между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, — говорит политолог, председатель КРОО «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

— Т о е с т ь Соединенные Штаты Америки могли попросить президента Российской Федерации оказать действенное содействие в вопросе освобождения своих соотечественников. Такая практика может повториться.

«СП»: Как-то быстро все завертелось. В прошлый срок Трампа у него тоже были хорошие отношения с Батькой. А у Байдена они изначально были плохие. То есть вопрос отношений США и Белоруссии – это вопрос личности американского президента?

— Безусловно, роль личности в политике никто не отменял. Дональд Трамп будет поступать с Беларусью и ее лидером хитрее, а не топорно, как Джозеф Байден. Трамп, возможно, даже будет пытаться склонить Лукашенко на свою сторону, чтобы через него оказывать какое-то воздействие на президента Путина. Тем более, такие попытки уже были во время первой президентской итерации Дональда Трампа. Помните визит Майка Помпео в Белоруссию в 2020 году? Байден же не коммуницировал с Александром Лукашенко, потому что поддерживал белорусскую заграничную оппозицию во главе со Светланой Тихановской. Он даже встречался с ней.

«СП»: А как насчет «грандиозной сделки»? Громкие красивые слова, или ждать чего-то действительно радикального?

— Звучит действительно красиво, и скорее всего эту формулировку пытаются продать именно Республике Беларусь. Потому что для экономики Соединенных Штатов Америки ослабление санкций в отношении Беларуси — это не самое грандиозное событие. Речь идет о политическом и экономическом торге со стороны США. В этом нет ничего нового.

«СП»: США так принципиально освобождение заключенных? Или чего они реально хотят от Минска?

— США в лице Дональда Трампа принципиально важно показывать американцам позитивные результаты его работы здесь и сейчас. Освободить заключенных куда легче, чем решить украинский или ближневосточный кризис.

«СП»: Потепление между Белоруссией и США будет означать ее отдаление от России? Ведь сближение последних лет явно было результатом отсутствия у Минска любой альтернативы?

— Исходя из текущего положения дел, возможное потепление между Белоруссией и США не будет означать отдаления Минска от Москвы. За последние годы уровень интеграционных процессов в рамках Союзного государства вырос в разы. Санкции с Беларуси, очевидно, сняты не будут. Но речь идет о снятии санкций со стороны США, а не со стороны Европы. Белоруссия как находилась, так и находится в полублокаде со стороны своих соседей. Единственный сосед, который поддерживает Белоруссию, причем не просто словом, а делом, это Российская Федерация. Мы никуда друг от друга не денемся. Это факт. Такова геополитическая реальность.

«СП»: А если Трамп начнет Батьку перетягивать?

— Сегодня на территории Республики Беларусь находится тактическое ядерное оружие Российской Федерации. Анонсированы поставки «Орешника». Белорусские предприятия за последние годы еще более завязаны на российский рынок. У нас появилось много дополнительных нитей, связывающих наши государства. Поэтому Трампу не удастся перетянуть Лукашенко на свою сторону. Да и Лукашенко, как опытный политик, наверняка понимает, что сегодня США с ним дружат, а завтра не дружат. Россия — это верный и надежный союзник, проверенный временем и испытаниями.

— С п р и х о д о м Трампа к власти в США наметилась тенденция к диалогу с Россией и Белоруссией, — отмечает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Дмитрий Ежов.

— В а ж н о п о н и м а т ь , ч т о п р е з и д е н т США в выстраивании межгосударственных отношений мыслит термином «сделка». По факту это свидетельствует о попытке нахождения некоторого компромисса во взаимных интересах. В то же время, не стоит предаваться эйфории и видеть в США благотворителя — свои интересы они не упустят.

Широко обсуждается речь Вэнса в Мюнхене, демонстрирующая отвержение США порядков, закрепившихся в старой Европе. Не исключено, что «сделка» с Белоруссией производится для демонстрации Европе контраста. Но есть и другая сторона вопроса - США настроены разрушить альянс России, КНР, Ирана и КНДР.

Гипотетически может ставиться задача и посеять смуту в отношениях с Белоруссией. Однако Запад и, в частности, США уже давно продемонстрировали свою истинную сущность, в связи с чем актуальной становится проблема проявления большей настороженности в выстраивании тактики во взаимоотношениях с ними.

В силу применения внешнего технологического воздействия дрейф Белоруссии в сторону Запада гипотетически возможен, но явно не до окончания президентских полномочий Лукашенко. Впрочем, по их окончании (если не до этого времени) расстановка центров влияния на политической карте мира может очень сильно измениться.