В ЕС заявили о проигрыше в конфликте на Украине

Евросоюз проиграл в конфликте на Украине и теперь будет вынужден смотреть на то, как Россия и США будут решать судьбу республики. Об этом сообщает Handelsblatt.

В публикации отмечается, что это стратегический и политический провал первого порядка для ЕС.

Издание подчеркивает, что в попытках поддержать Украину европейские страны не смогли добиться ни одной из поставленных целей.

Государства ЕС только нанесли себе серьезный ущерб, теперь они не в состоянии планировать свое будущее, а также отстаивать интересы, которые не будут приняты во внимание ни Москвой, ни Вашингтоном, отмечается в публикации.

До этого финский президент Александр Стубб заявил, что США обратились к европейским странам с просьбой предоставить Украине гарантии безопасности.

По словам представителя Госдепа, США дали понять, что «с нетерпением» ожидают инициатив европейских партнеров по поводу создания прочной структуры безопасности.

На этой неделе Bloomberg передавало, что Великобритания, Франция, Германия и Польша могут оказаться среди тех стран, которые при логистической поддержке США отправят своих миротворцев на Украину.