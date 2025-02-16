В Европе признались в слабой осведомленности о переговорах по Украине

Евросоюз (ЕС) слабо осведомлен о будущих мирных переговорах по Украине. В этом призналась глава канцелярии президента Польши Малгожата Папроцкая, ее слова приводит РИА Новости.

По заявлению Папроцкой, у ЕС пока нет подробностей по готовящемуся соглашению. «На данный момент мы мало что знаем», — заявила она.

При этом чиновник подчеркнула, что надеется на участие Европы в формировании условий заключения мира вопреки заявлениям спецпосланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога.

« С л о в а м ( . . . ) К е л л о г а , п р е ж д е в с е г о , п р о т и в о р е ч и т т о , ч т о н а с л е д у ю щ е й н е д е л е о н б у д е т г о с т и т ь в Варшаве, запланированы встречи. Очевидно, что он хочет вслушаться в голос Польши», — заявила Папроцкая.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на будущих переговорах Москва будет иметь в виду две украинские особенности — дефицит суверенитета Украины и нежелание Киева отвечать за свои слова.