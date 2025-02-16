Джонсон рассказал о панике участников Мюнхенской конференции

Заявления администрации президента США Дональда Трампа посеяли панику среди участников Мюнхенской конференции по безопасности, рассказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Ранее западные СМИ сообщили, что речь вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса на конференции по безопасности в Мюнхене вызвала шок в Европе.

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« Я с е й ч а с н а М ю н х е н с к о й к о н ф е р е н ц и и , г д е в с е в п а н и к е и з - з а з а я в л е н и й н о в о й а д м и н и с т р а ц и и Трампа по поводу Украины», — отметил Джонсон.

Политик подчеркнул, что не во всем согласен с Трампом и совершенно точно не разделяет «его явного восхищения по поводу [президента России Владимира] Путина».

Ранее президент Финляндии Александер Стубб в беседе с журналистами назвал Мюнхенскую конференцию по безопасности «дипломатической какофонией».