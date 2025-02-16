Джонсон рассказал о панике участников Мюнхенской конференции
Заявления администрации президента США Дональда Трампа посеяли панику среди участников Мюнхенской конференции по безопасности, рассказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом пишут «Аргументы и факты».
Ранее западные СМИ сообщили, что речь вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса на конференции по безопасности в Мюнхене вызвала шок в Европе.
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«Я сейчас на Мюнхенской конференции, где все в панике из-за заявлений новой администрации Трампа по поводу Украины», — отметил Джонсон.
Политик подчеркнул, что не во всем согласен с Трампом и совершенно точно не разделяет «его явного восхищения по поводу [президента России Владимира] Путина».
Ранее президент Финляндии Александер Стубб в беседе с журналистами назвал Мюнхенскую конференцию по безопасности «дипломатической какофонией».