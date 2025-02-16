Рубио назвал Иран источником нестабильности на Ближнем Востоке
Госсекретарь США Марко Рубио назвал Иран источником нестабильности на Ближнем Востоке.
«За каждой дестабилизирующей деятельностью, за всем, что угрожает миру и стабильности для миллионов людей, которые называют этот регион домом, стоит Иран. Это — единственный и величайший источник нестабильности в регионе», — цитирует его ТАСС.
Ранее американская разведка пришла к выводу, что Израиль рассматривает возможность масштабных ударов по иранским ядерным объектам в этом году.
Президент США Дональд Трамп подписал указ о максимальном давлении на Иран.