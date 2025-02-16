Госсекретарь США Марко Рубио назвал Иран источником нестабильности на Ближнем Востоке.

« З а к а ж д о й д е с т а б и л и з и р у ю щ е й д е я т е л ь н о с т ь ю , з а в с е м , ч т о у г р о ж а е т м и р у и с т а б и л ь н о с т и д л я м и л л и о н о в л ю д е й , к о т о р ы е н а з ы в а ю т э т о т р е г и о н д о м о м , с т о и т Иран. Это — единственный и величайший источник нестабильности в регионе», — цитирует его ТАСС.

Ранее американская разведка пришла к выводу, что Израиль рассматривает возможность масштабных ударов по иранским ядерным объектам в этом году.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о максимальном давлении на Иран.