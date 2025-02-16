Трамп поддержит суд против принца Гарри

Дональд Трамп выступает за уголовное преследование британского принца Гарри, если будет доказано, что он солгал об употреблении наркотиков, оформляя заявление на американскую визу. Об этом сообщает Daily Mail.

Издание пишет, что президент США заявил на прошлой неделе, что он не депортирует герцога Сассекского, поскольку тот уже достаточно наказан «ужасной» женой. Но источники, близкие к Трампу, говорят, что он «пообещал прозрачность» и поддержит судебный иск».

« Е с л и б ы Г а р р и о т в е т и л н а в о п р о с о н а р к о т и к а х п р а в д и в о , е м у п р и ш л о с ь б ы п р о й т и и н т е р в ь ю д л я п е р е с е ч е н и я г р а н и ц ы и п о л у ч и т ь о т к а з . Е с л и э т о т а к , о б щ е с т в е н н о с т ь и м е е т п р а в о з н а т ь о б э т о м » , — з а я в и л и с т о ч н и к

Он добавил, что президент Трамп не депортирует Гарри, но «нет никаких сомнений в том, что он поддержит обвинение».

В своих мемуарах от 2023 года Гарри признался, что употреблял кокаин, марихуану и грибы.

По этой причине Вашингтонский Фонд наследия обратился в суд. Он требует, чтобы судья выяснил, сказал ли Гарри правду при въезде в США.

Ложь об употреблении наркотиков в заявлении на визу в США наказывается тюремным сроком до пяти лет, штрафом или депортацией.