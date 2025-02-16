Спецпосланник президента США по РФ и Украине Кит Келлог ознакомил европейских союзников с тактикой переговоров по Украине.

Об этом заявил в Мюнхене глава польского МИД Радослав Сикорский.

" Г е н е р а л К е л л о г п р е д с т а в и л к а к л и ч н о м н е , т а к и н е к о т о р ы м е в р о п е й с к и м с о ю з н и к а м п е р е г о в о р н у ю т а к т и к у США [по Украине]. Я не буду здесь ее раскрывать", - сказал Сикорский, его выступление перед прессой транслировал телеканал TVP Info.

" О н а р о ж д а е т о п р е д е л е н н ы е н а д е ж д ы , о н а н е т и п и ч н а , т е м н е м е н е е м ы ж е л а е м у д а ч и " , - д о б а в и л о н .

Ранее Келлог сообщил, что администрация США может завершить разработку своего плана по мирному урегулированию украинского конфликта в течение нескольких дней или недель. Как подчеркнул представитель Белого дома, это во многом зависит от распоряжений президента США Дональда Трампа. Кроме того, Келлог подчеркнул, что ЕС не будет участвовать в переговорах по Украине по реалистическим основаниям.

В Госдуме прокомментировали слова Келлога об уступках РФ для мира на Украине

12 февраля президент России Владимир Путин и Трамп провели телефонный разговор. По свидетельству Кремля, американский лидер высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Путин же упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путем мирных переговоров, отметила пресс-служба российского лидера. Глава американской администрации написал в социальной сети Truth Social, что Вашингтон и Москва немедленно приступают к переговорам по урегулированию конфликта на Украине.