Спецпосланник президента США по РФ и Украине Кит Келлог ознакомил европейских союзников с тактикой переговоров по Украине.
Об этом заявил в Мюнхене глава польского МИД Радослав Сикорский.
"Генерал Келлог представил как лично мне, так и некоторым европейским союзникам переговорную тактику США [по Украине]. Я не буду здесь ее раскрывать", - сказал Сикорский, его выступление перед прессой транслировал телеканал TVP Info.
"Она рождает определенные надежды, она нетипична, тем не менее мы желаем удачи", - добавил он.
Ранее Келлог сообщил, что администрация США может завершить разработку своего плана по мирному урегулированию украинского конфликта в течение нескольких дней или недель. Как подчеркнул представитель Белого дома, это во многом зависит от распоряжений президента США Дональда Трампа. Кроме того, Келлог подчеркнул, что ЕС не будет участвовать в переговорах по Украине по реалистическим основаниям.
В Госдуме прокомментировали слова Келлога об уступках РФ для мира на Украине
12 февраля президент России Владимир Путин и Трамп провели телефонный разговор. По свидетельству Кремля, американский лидер высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Путин же упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путем мирных переговоров, отметила пресс-служба российского лидера. Глава американской администрации написал в социальной сети Truth Social, что Вашингтон и Москва немедленно приступают к переговорам по урегулированию конфликта на Украине.