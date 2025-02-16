Украинский премьер прокомментировал повреждение ТЭС в Николаеве

Тепловая электростанция (ТЭС) в Николаеве на юге Украины была повреждена в результате взрывов.

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Повреждение объекта подтвердил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

« Б П Л А ( б е с п и л о т н ы е л е т а т е л ь н ы е а п п а р а т ы — п р и м . « Л е н т ы . р у » ) п о в р е д и л и т е п л о в у ю э л е к т р о с т а н ц и ю г о р о д а [ Н и к о л а е в а ] » , — н а п и с а л о н .

Политик добавил, что соответствующие службы ликвидируют последствия происшествия. По его словам, без теплоснабжения остались 46 тысяч абонентов. Шмыгаль также отметил, что дал поручение провести заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по данному вопросу.

Ранее о взрывах на территории энергообъекта сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич. Он подчеркнул, что после инцидента ТЭС прекратила генерацию электроэнергии и не подлежит восстановлению в ближайшее время.