Стубб призвал перевооружить Украину

Президент Финляндии Александр Стубб подчеркнул необходимость предварительных переговоров в контексте перевооружения Украины и оказания давления на Россию.

« П е р в а я ф а з а — э т о п р е д в а р и т е л ь н ы е п е р е г о в о р ы . И э т о м о м е н т , к о г д а н а м н у ж н о п е р е в о о р у ж и т ь Украину и оказать максимальное давление на Россию», — приводит РИА Новости слова президента Финляндии.

Стубб пояснил, что это подразумевает введение санкций и заморозку активов, чтобы Украина могла вступить в переговоры с сильной позицией.

Он добавил, что данный этап может занять неопределенное время.

Ранее Стубб прокомментировал Мюнхенскую конференцию по безопасности, назвав её дипломатической какофонией.