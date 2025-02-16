Стубб призвал перевооружить Украину

Стубб призвал провести переговоры, чтобы перевооружить Украину
Президент Финляндии Александр Стубб подчеркнул необходимость предварительных переговоров в контексте перевооружения Украины и оказания давления на Россию.
«Первая фаза — это предварительные переговоры. И это момент, когда нам нужно перевооружить Украину и оказать максимальное давление на Россию», — приводит РИА Новости слова президента Финляндии.
Стубб пояснил, что это подразумевает введение санкций и заморозку активов, чтобы Украина могла вступить в переговоры с сильной позицией.
Он добавил, что данный этап может занять неопределенное время.
Ранее Стубб прокомментировал Мюнхенскую конференцию по безопасности, назвав её дипломатической какофонией.