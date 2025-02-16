На Украине сообщили о повреждении ТЭЦ на юге страны

В украинском Николаеве после взрывов обнаружили повреждения на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич .

По его словам, разрушена полностью генерация электроэнергии, поэтому в ближайшее время она не подлежит восстановлению.

Украинские СМИ утром сообщали о ночной серии взрывов в Николаеве и других городах на фоне действия воздушной тревоги. Телеканал TCH сообщал, что в Белгород-Днестровском районе Одесской области на юге Украины произошли взрывы одновременно с объявленной тревогой. По данным корреспондентов, после взрывов воздушную тревогу в Одесской области отменили.

В то же время Сумская область продолжает оставаться в состоянии повышенной готовности, обозначенной как «красная зона». Также сирены прозвучали в Житомирской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.