Зеленский поставил Трампу условие по мирной сделке
Владимир Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене высказался о возможных встречах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Ранее сообщалось, что в конце февраля в Саудовской Аравии могут пройти переговоры Путина и Трампа по мирной сделке, на которых будут представлены российская, американская делегации и представители принимающей стороны.
Зеленский разъяснил, что если американский лидер действительно заинтересован в результате переговоров по урегулированию ситуации на Украине, то должен провести переговоры с украинской стороной и лишь после этого «давить на Путина».
«Потому что какие-либо переговоры без нас мы никогда не примем», — подчеркнул политик.
Туск обсудил с Зеленским мирные переговоры по Украине
Украинский лидер заметил, что будет настаивать на участии Киева в переговорах для выработки гарантий безопасности стране «на всех уровнях».