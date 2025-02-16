Зеленский поставил Трампу условие по мирной сделке

Владимир Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене высказался о возможных встречах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Ранее сообщалось, что в конце февраля в Саудовской Аравии могут пройти переговоры Путина и Трампа по мирной сделке, на которых будут представлены российская, американская делегации и представители принимающей стороны.

Зеленский разъяснил, что если американский лидер действительно заинтересован в результате переговоров по урегулированию ситуации на Украине, то должен провести переговоры с украинской стороной и лишь после этого «давить на Путина».

« П о т о м у ч т о к а к и е - л и б о п е р е г о в о р ы б е з н а с м ы н и к о г д а н е п р и м е м » , — п о д ч е р к н у л п о л и т и к .

Туск обсудил с Зеленским мирные переговоры по Украине

Украинский лидер заметил, что будет настаивать на участии Киева в переговорах для выработки гарантий безопасности стране «на всех уровнях».