Пресс-секретарь Белого дома Ливитт указала Шольцу на «скамью подсудимых»
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт прокомментировала слова немецкого канцлера Олафа Шольца, употребившего слово «диктат» в отношении Вашингтона после диалога президентов Дональда Трампа и Владимира Путина.
«Выбирайте слова аккуратнее. Единственное место, которое Германия заслуживает на этих переговорах — скамья подсудимых», — передаёт её слова Life.ru.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, допустил, что в Германии может быть объявлено о чрезвычайной ситуации для финансирования военной помощи Киеву.