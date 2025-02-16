Пресс-секретарь Белого дома Ливитт указала Шольцу на «скамью подсудимых»

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт прокомментировала слова немецкого канцлера Олафа Шольца, употребившего слово «диктат» в отношении Вашингтона после диалога президентов Дональда Трампа и Владимира Путина.

«Выбирайте слова аккуратнее. Единственное место, которое Германия заслуживает на этих переговорах — скамья подсудимых», — передаёт её слова Life.ru.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, допустил, что в Германии может быть объявлено о чрезвычайной ситуации для финансирования военной помощи Киеву.

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