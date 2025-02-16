Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт прокомментировала слова немецкого канцлера Олафа Шольца, употребившего слово «диктат» в отношении Вашингтона после диалога президентов Дональда Трампа и Владимира Путина.

« В ы б и р а й т е с л о в а а к к у р а т н е е . Е д и н с т в е н н о е м е с т о , к о т о р о е Германия заслуживает на этих переговорах — скамья подсудимых», — передаёт её слова Life.ru.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, допустил, что в Германии может быть объявлено о чрезвычайной ситуации для финансирования военной помощи Киеву.