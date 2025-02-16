Маск отреагировал на рождение своего 13-го ребенка
Миллиардер и предприниматель Илон Маск отреагировал на сообщение о рождении своего 13-го ребенка, ответив коротким «Ого!».
— Илон, мы пытались связаться с тобой последние несколько дней, но ты не отвечал, — в свою очередь написала Сент-Клэр.
Накануне она объявила, что пять месяцев назад родила владельцу Space X очередного наследника.
Она призналась, что не разговаривала с Маском с момента публикации своего откровения, хотя и уведомила его команду заранее. По ее словам, «он проигнорировал это».
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Забавный случай, связанный с ребенком американца, произошел 13 февраля, когда его сын во время своего пребывания вместе с отцом в Овальном кабинете вытер козявку о стол президента США Дональда Трампа.
Среди прочего у предпринимателя довольно плохие отношения с другим сыном Ксавье, который сменил пол*. Бизнесмен заявил, что после этого решения тот для него «мертв». Предприниматель отметил, что его обманом заставили подписать документы о разрешении на операцию для Ксавье.
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