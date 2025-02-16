В России организуют участки для второго тура выборов президента Абхазии

Во втором туре президентских выборов в Абхазии будут организованы избирательные участки на территории России. Об этом заявил председатель Центризбиркома республики Дмитрий Маршан в ходе брифинга, передает ТАСС.

По его словам, в первом туре участки за пределами Абхазии работали в Москве и Черкесске.

« З а п р е д е л а м и Абхазии на тех участках, где мы проводили выборы, там же будут проходить», — заявил Маршан.

В субботу, 15 февраля, в Абхазии прошли президентские выборы. На пост главы государства претендовали пять человек: абхазский политик Бадра Гунба, экс-торгпред в России Олег Барциц, бывший глава контрольной палаты страны Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель «Черноморского банка развития» Адгур Хурхумал.

Позже стали известны предварительные результаты первого тура выборов. По предварительным данным, Бадра Гунба набирает 46,38% голосов избирателей, а его главный оппонент Адгур Ардзинба набирает 36,92%. Результаты других кандидатов не превышают 8% голосов.