Туск высказался о Мюнхенской конференции по безопасности

Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил недовольство по поводу результатов Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит с 14 по 16 февраля.

Он отметил, что как турист он находит это место очень привлекательным, поскольку здесь «милые люди и отличное пиво».

« К а к и с т о р и к и п о л и т и к , е д и н с т в е н н о е , ч т о я м о г у с к а з а т ь с е г о д н я : Мюнхен. Никогда больше», — указал Туск на своей странице в соцсети X.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб прокомментировал Мюнхенскую конференцию по безопасности.

Стубб резко высказался о Мюнхенской конференции по безопасности

Он подчеркнул, что раньше это была его самая любимая конференция, однако теперь она стала дипломатической какофонией.