Туск — о Мюнхенской конференции по безопасности: никогда больше

Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил недовольство по поводу результатов Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит с 14 по 16 февраля.

Туск высказался о Мюнхенской конференции по безопасности
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Он отметил, что как турист он находит это место очень привлекательным, поскольку здесь «милые люди и отличное пиво».

«Как историк и политик, единственное, что я могу сказать сегодня: Мюнхен. Никогда больше», — указал Туск на своей странице в соцсети X.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб прокомментировал Мюнхенскую конференцию по безопасности.

Стубб резко высказался о Мюнхенской конференции по безопасности

Он подчеркнул, что раньше это была его самая любимая конференция, однако теперь она стала дипломатической какофонией.

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