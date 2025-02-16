Туск высказался о Мюнхенской конференции по безопасности

Туск — о Мюнхенской конференции по безопасности: никогда больше
Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил недовольство по поводу результатов Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит с 14 по 16 февраля.
Он отметил, что как турист он находит это место очень привлекательным, поскольку здесь «милые люди и отличное пиво».
«Как историк и политик, единственное, что я могу сказать сегодня: Мюнхен. Никогда больше», — указал Туск на своей странице в соцсети X.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб прокомментировал Мюнхенскую конференцию по безопасности.
Стубб резко высказался о Мюнхенской конференции по безопасности
Он подчеркнул, что раньше это была его самая любимая конференция, однако теперь она стала дипломатической какофонией.