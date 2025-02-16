Президент Финляндии Александер Стубб в беседе с журналистами назвал Мюнхенскую конференцию по безопасности 2025 года «дипломатической какофонией». Об этом пишет ТАСС.

Глава государства признал, что конференция в Мюнхене была у него «самой любимой». Вместе с тем, добавил он, в последние годы это мероприятие стало «дипломатической какофонией».

« Н а м [ л и д е р а м е в р о п е й с к и х с т р а н ] н у ж н о п р и с л у ш а т ь с я к т о м у , ч т о г о в о р я т а м е р и к а н ц ы , и в з я т ь н а с е б я б о л ь ш е о т в е т с т в е н н о с т и » , — о т м е т и л С т у б б .

По его мнению, европейским странам следует найти способы укрепить собственную обороноспособность и «стать сильнее».

Медведев оценил мюнхенскую речь вице-президента США

Ранее известный немецкий политолог, председатель Евразийского общества в Берлине Александр Рар сообщил, что конференция в Мюнхене «обозначает, возможно, конец трансатлантических отношений».

Эксперт уточнил, что европейцы, которые вчера «как вассалы повиновались Вашингтону», теперь открыто рвут отношения со «старшим братом».