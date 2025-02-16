Стубб резко высказался о Мюнхенской конференции по безопасности
Президент Финляндии Александер Стубб в беседе с журналистами назвал Мюнхенскую конференцию по безопасности 2025 года «дипломатической какофонией». Об этом пишет ТАСС.
Глава государства признал, что конференция в Мюнхене была у него «самой любимой». Вместе с тем, добавил он, в последние годы это мероприятие стало «дипломатической какофонией».
«Нам [лидерам европейских стран] нужно прислушаться к тому, что говорят американцы, и взять на себя больше ответственности», — отметил Стубб.
По его мнению, европейским странам следует найти способы укрепить собственную обороноспособность и «стать сильнее».
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Ранее известный немецкий политолог, председатель Евразийского общества в Берлине Александр Рар сообщил, что конференция в Мюнхене «обозначает, возможно, конец трансатлантических отношений».
Эксперт уточнил, что европейцы, которые вчера «как вассалы повиновались Вашингтону», теперь открыто рвут отношения со «старшим братом».