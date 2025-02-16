Президент Финляндии раскритиковал Мюнхенскую конференцию по безопасности

Александер Стубб назвал встречу «дипломатической какофонией».

Стубб резко высказался о Мюнхенской конференции по безопасности
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«Европе нужно прислушаться к тому, что говорят американцы, и взять на себя больше ответственности», заявил финский лидер на полях Мюнхенской конференции.

По оценке политика, властям европейских стран необходимо найти способы укрепить собственную обороноспособность и «стать сильнее».

Медведев оценил мюнхенскую речь вице-президента США

Комментарий президента Финляндии стал реакцией на выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса. В пятницу он раскритиковал Евросоюз за цензуру, в том числе за блокировку социальных сетей. По его словам, Европа боится собственных избирателей и в таком состоянии бесполезна для Соединённых Штатов Америки.

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