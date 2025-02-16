Стубб резко высказался о Мюнхенской конференции по безопасности

Президент Финляндии раскритиковал Мюнхенскую конференцию по безопасности
Александер Стубб назвал встречу «дипломатической какофонией».
«Европе нужно прислушаться к тому, что говорят американцы, и взять на себя больше ответственности», — заявил финский лидер на полях Мюнхенской конференции.
По оценке политика, властям европейских стран необходимо найти способы укрепить собственную обороноспособность и «стать сильнее».
Медведев оценил мюнхенскую речь вице-президента США
Комментарий президента Финляндии стал реакцией на выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса. В пятницу он раскритиковал Евросоюз за цензуру, в том числе за блокировку социальных сетей. По его словам, Европа боится собственных избирателей и в таком состоянии бесполезна для Соединённых Штатов Америки.