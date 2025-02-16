Стубб резко высказался о Мюнхенской конференции по безопасности

Александер Стубб назвал встречу «дипломатической какофонией».

« Е в р о п е н у ж н о п р и с л у ш а т ь с я к т о м у , ч т о г о в о р я т а м е р и к а н ц ы , и в з я т ь н а с е б я б о л ь ш е о т в е т с т в е н н о с т и » , — з а я в и л ф и н с к и й л и д е р н а п о л я х М ю н х е н с к о й к о н ф е р е н ц и и .

По оценке политика, властям европейских стран необходимо найти способы укрепить собственную обороноспособность и «стать сильнее».

Медведев оценил мюнхенскую речь вице-президента США

Комментарий президента Финляндии стал реакцией на выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса. В пятницу он раскритиковал Евросоюз за цензуру, в том числе за блокировку социальных сетей. По его словам, Европа боится собственных избирателей и в таком состоянии бесполезна для Соединённых Штатов Америки.