В США раскрыли подробности сделки по полезным ископаемым с Киевом

Владимиру Зеленскому выделили всего несколько часов на то, чтобы ознакомиться с текстом соглашения по передаче США полезных ископаемых. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Источник отметил, что предложение Вашингтона передали всего за четыре часа до встречи Скотта Бессента с Зеленским. По его словам, глава Минфина США настаивал, чтобы документ был подписан немедленно, но получил отказ.

Собеседник газеты заметил, что был «потрясён» масштабом требований администрации президента США Дональда Трампа по сделке. Он сравнил их с разделом африканских колоний европейцами в XVIII веке.

Белый дом отреагировал на отказ Зеленского подписывать соглашение об ископаемых

Согласно этому соглашению, уточнил источник, в случае его ратификации, США получат права на украинские ресурсы на десятки лет. Вместе с тем, нет гарантии, что инвесторы реально будут их разрабатывать, вкладываться в их развитие.

Украинские чиновники работают над контрпредложением, которое предоставит США более широкий доступ к природным ресурсам, но при этом укрепит гарантии безопасности для Украины, заметил собеседник газеты.