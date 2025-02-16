Рабочие в Греции заблокировали грузовики с тротилом для Украины
В греческом городе Лаврио рабочие заблокировали грузовики с 350 тоннами тротила, предназначенного для производства снарядов для Украины. Информация об этом опубликована на информационном сайте Компартии Греции.
Рабочие протестуют против участия Греции в конфликте и поставок боеприпасов киевскому режиму. Тротил должен был поступить на завод EAS, производящий 155-миллиметровые снаряды совместно с чешской компанией.
— Рабочий центр осуждает тот факт, что грузовики с взрывчатыми материалами будут проезжать по городу, улицам и жилым кварталам без какой-либо защиты и мер безопасности, подвергая опасности жизни жителей, — говорится в статье.
Это уже не первый инцидент, произошедший в рамках перевозки оружия. Так, перевозка военной техники НАТО в Восточную Европу привела к пятидневной остановке пассажирского железнодорожного сообщения между Александруполисом и Орменио на севере Греции. В сети появилось видео с поездом, перевозящим 67 бронемашин.
Также в марте прошлого года члены Коммунистической партии Греции и ее молодежной организации остановили поезд, который перевозил американские танки из порта Александруполис в Болгарию.