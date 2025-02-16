В греческом городе Лаврио рабочие заблокировали грузовики с 350 тоннами тротила, предназначенного для производства снарядов для Украины. Информация об этом опубликована на информационном сайте Компартии Греции.

Рабочие протестуют против участия Греции в конфликте и поставок боеприпасов киевскому режиму. Тротил должен был поступить на завод EAS, производящий 155-миллиметровые снаряды совместно с чешской компанией.

— Р а б о ч и й ц е н т р о с у ж д а е т т о т ф а к т , ч т о г р у з о в и к и с в з р ы в ч а т ы м и м а т е р и а л а м и б у д у т п р о е з ж а т ь п о г о р о д у , у л и ц а м и ж и л ы м к в а р т а л а м б е з к а к о й - л и б о з а щ и т ы и м е р б е з о п а с н о с т и , п о д в е р г а я о п а с н о с т и ж и з н и ж и т е л е й , — г о в о р и т с я в статье.

Это уже не первый инцидент, произошедший в рамках перевозки оружия. Так, перевозка военной техники НАТО в Восточную Европу привела к пятидневной остановке пассажирского железнодорожного сообщения между Александруполисом и Орменио на севере Греции. В сети появилось видео с поездом, перевозящим 67 бронемашин.

Также в марте прошлого года члены Коммунистической партии Греции и ее молодежной организации остановили поезд, который перевозил американские танки из порта Александруполис в Болгарию.