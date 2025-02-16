Каллас: ЕС выступит с новыми инициативами по поддержке Киева

Евросоюз выступит с новыми предложениями по поддержке Украины и собственной обороны, заявила верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас.

" З а в е р ш а е м М ю н х е н с к у ю к о н ф е р е н ц и ю и н т е р е с н о й д и с к у с с и е й м и н и с т р о в и н о с т р а н н ы х д е л Е С , к о т о р ы е в с е е щ е н а х о д я т с я в Мюнхене. Европа решительно едина в поддержке Украины и укреплении нашей собственной обороны. Вскоре мы предложим новые инициативы для продвижения вперед", – написала глава дипломатии Евросоюза в соцсети X.

Ранее министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что США могут сократить свое военное присутствие в европейском регионе. По его словам, Европе следует подготовиться к тому времени, когда "она возьмет на себя значительно большую ответственность за собственную безопасность".

До этого председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости взять безопасность и оборону ЕС в свои руки. По ее словам, в отношениях Европейского союза и Соединенных Штатов наблюдается "растущая неопределенность".