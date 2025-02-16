Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс выступит в СБ ООН с речью по Украине в качестве приглашенного докладчика российской стороны.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

« Е г о п р е д ы д у щ е е в ы с т у п л е н и е в С Б с о с т о я л о с ь р о в н о д в а г о д а н а з а д , в ф е в р а л е 2 0 2 3 г о д а , и в ы з в а л о о г р о м н ы й р е з о н а н с » , — з а я в и л о н .

Выступление Полянского в Совете Безопасности будет приурочено к 10-й годовщине принятия Советом Резолюции 2202, утвердившей Минские договоренности по урегулированию на Украине.

До этого основатель Pink Floyd призывал посадить Нетаньяху в тюрьму как военного преступника. В связи с этим Уотерс приветствовал решение Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на арест главы израильского правительства. Основатель группы Pink Floyd назвал произошедшее «отличной новостью».