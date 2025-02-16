В Японии изменилось отношение к России

Увеличилось количество японцев, которые положительно оценивают отношения с Россией. Их стало в два раза больше чем в 2023 году, при этом общее количество позитивно настроенных к РФ граждан Японии по-прежнему невелико. Таковы данные социологического опроса, проведенного японским правительством, сообщает РИА Новости.

На конец 2024 года отношения между Японией и Россией считали хорошими или относительно хорошими 4,9% респондентов. Это небольшой процент, однако, в 2023 году такой же ответ дали только 2,4% опрошенных, что свидетельствует о растущей позитивной оценке межгосударственных отношений.

Также выросла доля японцев, испытывающих симпатию к России – с 4,1% до 5%. Чаще всего так отвечали респонденты в возрасте от 18 до 29 лет.

Будущее развитие отношений между двумя странами считают важным или относительно важным 56,3%.

Исследование проводилось с 17 октября по 24 ноября 2024 года, было опрошено 1734 человека. Респондентам предложили ответить, как они видят отношения Японии с другими странами.

Ранее российский политолог-японовед Валерий Кистанов прокомментировал резкую смену риторики Токио в отношении России.