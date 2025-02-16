В Полтавской области на Украине произошло второе за месяц землетрясение

В Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 3,1 — уже второе за месяц, сообщили в главном центре специального контроля Украины.

« З а р е г и с т р и р о в а н о з е м л е т р я с е н и е в р а й о н е с е л а Б р а и л к и П о л т а в с к о г о р а й о н а П о л т а в с к о й о б л а с т и » , — ц и т и р у е т РИА Новости публикацию ведомства.

Отмечается, что источник залегает на глубине 2 км.

По классификации землетрясений оно относится к неощутимым.

Ранее в украинской службе по ЧС 1 февраля подтвердили землетрясение в Полтавской области.