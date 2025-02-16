В Полтавской области на Украине произошло второе за месяц землетрясение
В Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 3,1 — уже второе за месяц, сообщили в главном центре специального контроля Украины.
«Зарегистрировано землетрясение в районе села Браилки Полтавского района Полтавской области», — цитирует РИА Новости публикацию ведомства.
Отмечается, что источник залегает на глубине 2 км.
По классификации землетрясений оно относится к неощутимым.
Ранее в украинской службе по ЧС 1 февраля подтвердили землетрясение в Полтавской области.