В Полтавской области на Украине произошло второе за месяц землетрясение

В Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 3,1 — уже второе за месяц, сообщили в главном центре специального контроля Украины.

В Полтавской области на Украине произошло второе за месяц землетрясение
© РИА Новости
«Зарегистрировано землетрясение в районе села Браилки Полтавского района Полтавской области», цитирует РИА Новости публикацию ведомства.

Отмечается, что источник залегает на глубине 2 км.

По классификации землетрясений оно относится к неощутимым.

Ранее в украинской службе по ЧС 1 февраля подтвердили землетрясение в Полтавской области.

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