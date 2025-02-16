Маск опубликовал список неоднозначных расходов администрации Байдена

Миллиардер Илон Маск раскрыл спорный список распределения расходов бюджета США, планируемых при администрации экс-главы Белого дома Джо Байдена. Он написал об этом в воскресенье, 16 февраля.

Среди них выделяются такие расходы, как 10 миллионов долларов на программу добровольного медицинского обрезания мужчин в Мозамбике, 40 миллионов на создание центра гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. Также 14 миллионов долларов планировалось отдать на улучшение государственных закупок в Сербии, еще в списке были 19 миллионов долларов на обсуждение вопросов биоразнообразия в Непале, 29 миллионов на укрепление политического ландшафта в Бангладеше и 47 миллионов долларов на повышение качества образования в странах Азии.

Как сообщил канал Fox Business, Илон Маск начал проводить ночи в Белом доме из-за напряженного графика работы в недавно созданном Департаменте контроля эффективности государственного управления США (DOGE).

Маск также заявил, что министерство финансов страны каждый год перечисляет 100 миллиардов долларов неизвестным получателям.