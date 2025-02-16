Зеленский употребил термин «бусификация» во время выступления в Мюнхене
Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности похвастался тем, что Украина ввела контракты с ВСУ для молодых украинцев возрастом 18-24 лет, не пытаясь их «бусифицировать». Об этом пишет «Московский комсомолец».
Украинцы называют «бусификацией» захват мужчин на улицах и их насильное заталкивание в микроавтобусы различных типов сотрудниками ТЦК (украинский аналог военкоматов) для дальнейшей доставки в центры и принудительной отправки на фронт.
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Власти Украины в 2022-2024 годах категорически отрицали то, что в стране происходит насильственная мобилизация, а тем более — «бусификация».
«И это [введение контрактной системы] правильный шаг с нашей стороны. Это уже не бусификация!», — подчеркнул Зеленский.
Ранее сообщалось, что в Николаеве на юге Украины произошло нападение на сотрудников ТЦК. Женщина подошла к ним и активировала самодельное взрывное устройство.
Шесть военных получили тяжелые ранения, один погиб. Критические травмы получила и сама женщина — она не выжила. Предположительно, горожанка отомстила таким образом за сына, который погиб на фронте.