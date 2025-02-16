Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности похвастался тем, что Украина ввела контракты с ВСУ для молодых украинцев возрастом 18-24 лет, не пытаясь их «бусифицировать». Об этом пишет «Московский комсомолец».

Украинцы называют «бусификацией» захват мужчин на улицах и их насильное заталкивание в микроавтобусы различных типов сотрудниками ТЦК (украинский аналог военкоматов) для дальнейшей доставки в центры и принудительной отправки на фронт.

Володин сделал четыре вывода о Мюнхенской конференции

Власти Украины в 2022-2024 годах категорически отрицали то, что в стране происходит насильственная мобилизация, а тем более — «бусификация».

« И э т о [ в в е д е н и е к о н т р а к т н о й с и с т е м ы ] п р а в и л ь н ы й ш а г с н а ш е й с т о р о н ы . Э т о у ж е н е б у с и ф и к а ц и я ! » , — п о д ч е р к н у л Зеленский.

Ранее сообщалось, что в Николаеве на юге Украины произошло нападение на сотрудников ТЦК. Женщина подошла к ним и активировала самодельное взрывное устройство.

Шесть военных получили тяжелые ранения, один погиб. Критические травмы получила и сама женщина — она не выжила. Предположительно, горожанка отомстила таким образом за сына, который погиб на фронте.