Кандидат в канцлеры ФРГ Вайдель сделала заявление об отношениях с Россией
Партия «Альтернатива для Германии» желает наладить отношения с Россией, заявила кандидат в канцлеры ФРГ от АдГ Алиса Вайдель. Об этом пишет «КоммерсантЪ».
Досрочные парламентские выборы в Германии пройдут 23 февраля. В предвыборной программе АдГ выступила за нейтралитет Украины, то есть за отказ от ее вступления в НАТО, а также за восстановление беспрепятственных отношений с Россией.
«Мы хотим очень хороших отношений с нашими европейскими соседями. Но мы также хотим и очень хороших отношений с крупными державами. К ним относится Россия. Чего мы хотим, так это прекратить политику санкций», — подчеркнула Вайдель.
Политик отметила, что последние три года Германия «закручивала спираль эскалации» в отношении России вербальными нападками, а также финансово и через поставки оружия Киеву.
Вместе с тем, заметила Вайдель, санкции против РФ в первую очередь наносят ущерб самой Германии. В частности, в стране в настоящий момент цены на энергоносители самые высокие в мире, ее предприятия «не конкурентноспособны».