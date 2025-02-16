Партия «Альтернатива для Германии» желает наладить отношения с Россией, заявила кандидат в канцлеры ФРГ от АдГ Алиса Вайдель. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Досрочные парламентские выборы в Германии пройдут 23 февраля. В предвыборной программе АдГ выступила за нейтралитет Украины, то есть за отказ от ее вступления в НАТО, а также за восстановление беспрепятственных отношений с Россией.

« М ы х о т и м о ч е н ь х о р о ш и х о т н о ш е н и й с н а ш и м и е в р о п е й с к и м и с о с е д я м и . Н о м ы т а к ж е х о т и м и о ч е н ь х о р о ш и х о т н о ш е н и й с к р у п н ы м и д е р ж а в а м и . К н и м о т н о с и т с я Р о с с и я . Ч е г о м ы х о т и м , т а к э т о п р е к р а т и т ь п о л и т и к у с а н к ц и й » , — п о д ч е р к н у л а В а й д е л ь .

Политик отметила, что последние три года Германия «закручивала спираль эскалации» в отношении России вербальными нападками, а также финансово и через поставки оружия Киеву.

Вместе с тем, заметила Вайдель, санкции против РФ в первую очередь наносят ущерб самой Германии. В частности, в стране в настоящий момент цены на энергоносители самые высокие в мире, ее предприятия «не конкурентноспособны».