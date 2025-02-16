Правый активист Джек Пособец, который прибыл на Украину вместе с министром финансов США Скоттом Бессентом, заявил, что Украина отказалась заключать соглашение по полезным ископаемым с Вашингтоном из-за отсутствия гарантий безопасности. Его слова приводит издание Politico.

Пособец объяснил, что именно это стало камнем преткновения для Киева.

« З е л е н с к и й з а я в л я л о н е о б х о д и м о с т и г а р а н т и й б е з о п а с н о с т и , о н д а л п о н я т ь , ч т о х о ч е т е щ е о д н у с д е л к у п о о р у ж и ю , а т а к ж е с о г л а ш е н и е п о б е з о п а с н о с т и . З е л е н с к и й б ы л н е д о в о л е н т е м , ч т о б ы л о п р е д с т а в л е н о » , — с к а з а л а к т и в и с т .

Накануне Зеленский объяснил отказ от подписания соглашения о разработке полезных ископаемых с американскими инвесторами тем, что документ в его текущем виде не обеспечивает надлежащей защиты украинских интересов и не содержит достаточных гарантий безопасности страны.

4 февраля президент США Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона продолжить оказывать помощь Киеву, но только в обмен на доступ к украинским редкоземельным металлам. 12 февраля министр финансов США Скотт Бессент представил в Киеве проект соглашения о полезных ископаемых, а через несколько дней Украина передала Вашингтону свою версию договора. Какие именно пункты были отредактированы, не сообщается, однако украинские СМИ писали, что правки не понравились Соединенным Штатам.