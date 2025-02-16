Сопредседатель немецкой партии "Альтернатива для Германии" и кандидат в канцлеры ФРГ Алис Вайдель заявила о намерении "покончить с политикой санкций" против России и установить хорошие отношения с Москвой.

В интервью газете Bild она отметила важность установления "очень хороших отношений с европейскими соседями ФРГ, а также со сверхдержавами".

" Э т о о т н о с и т с я и к Р о с с и и . Ч е г о м ы х о т и м , т а к э т о п о к о н ч и т ь с с а н к ц и о н н о й п о л и т и к о й , к о т о р а я п р е ж д е в с е г о в р е д и т н а ш е й с т р а н е " , - у к а з а л а о н а .

Вайдель подчеркнула, что европейские страны потеряли конкурентоспособность в мировой экономике, а цены на энергию значительно выросли на фоне санкций.

Напомним, ранее "Альтернатива для Германии" включила в свою предвыборную программу немедленную отмену санкций против РФ и восстановление газопроводов "Северные потоки". В документе отмечалось, что Россия на протяжении многих лет была надежным поставщиком ФРГ.