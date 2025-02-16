Кандидат в канцлеры ФРГ Вайдель хочет "покончить с политикой санкций" против РФ
Сопредседатель немецкой партии "Альтернатива для Германии" и кандидат в канцлеры ФРГ Алис Вайдель заявила о намерении "покончить с политикой санкций" против России и установить хорошие отношения с Москвой.
В интервью газете Bild она отметила важность установления "очень хороших отношений с европейскими соседями ФРГ, а также со сверхдержавами".
"Это относится и к России. Чего мы хотим, так это покончить с санкционной политикой, которая прежде всего вредит нашей стране", - указала она.
Вайдель подчеркнула, что европейские страны потеряли конкурентоспособность в мировой экономике, а цены на энергию значительно выросли на фоне санкций.
Напомним, ранее "Альтернатива для Германии" включила в свою предвыборную программу немедленную отмену санкций против РФ и восстановление газопроводов "Северные потоки". В документе отмечалось, что Россия на протяжении многих лет была надежным поставщиком ФРГ.