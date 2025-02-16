В Никарагуа 2000 заключенных получили право на досрочное освобождение
Порядка 2 тысяч заключенных никарагуанских тюрем получили второй шанс в День любви и дружбы, который здесь праздновали в минувшую пятницу. Со-президент страны товарищ Росарио Мурильо объявила о предоставлении им законного права на совместное проживание в семье. Корреспонденту "РГ" удалось посетить в этот день одно из никарагуанских исправительных учреждений.
Уже на подъезде к пенитенциарному центру "Хорхе Наварро" в городе Типитапа, расположенного в 20 километрах от никарагуанской столицы, было заметно значительное оживление. Вдоль дороги, ведущей к исправительному учреждению, расположились десятки импровизированных кафе. Кто-то жарил пирожки, а некоторые разворачивали мангалы.
"Видишь, сколько людей, - обратил внимание коллега по журналистскому цеху. - Это родственники, которые приехали сюда, чтобы встретить своих родных и отпраздновать воссоединение семьи".
Далее заехали на территорию исправительного учреждения. Присутствие в машине с местными журналистами российского корреспондента вызвало небольшое замешательство у охраны. Оно и понятно - иностранный журналист здесь, мягко говоря, нечастый гость. Но все быстро разрешилось, и мы въехали внутрь.
Пенитенциарный центр "Хорхе Наварро" совсем не похож на классическую латиноамериканскую тюрьму. Ухоженная зеленая территория, аккуратно раскрашенные в бело-голубые цвета одноэтажные здания, спортивные площадки. На одной из них долгожданной новости об освобождении ждут десятки мужчин и женщин, а также их ближайшие родственники.
"Ваши семьи ждут вас с нетерпением, нервозностью и с большой радостью, чтобы обнять вас с любовью, чего они так жаждали. Мы просто просим вас пользоваться этой свободой с большой ответственностью. Вам предоставляется еще одна возможность улучшить свою жизнь, жизнь своей семьи и проложить новый путь. Мне остается только пожелать вам жизни, полной любви и процветания, от руки Бога и каждого из ваших родственников. Продолжайте учиться и работать, будьте существами света для этой Благословенной и всегда свободной Никарагуа", - сказала в напутственном слове глава никарагуанского министерства внутренних дел Мария Амелия Коронел Кинлош.
Заключенным никарагуанских тюрем предоставлены все возможности, чтобы вернуться в общество уже подготовленными специалистами. Осужденные здесь могут не только научиться грамоте, если они не смогли этого сделать на свободе, но и получить полноценное среднее, профессиональное и даже высшее образование.
Такой подход к перевоспитанию заключенных приносит свои плоды. С 2015 года, когда в законодательстве страны появилось законное право для осужденных на совместное проживание в семье, им смогли воспользоваться почти 49 тысяч человек. Из них только чуть более 7 процентов возвращаются за забор.
Право на досрочное освобождение в Никарагуа предоставляется пять раз в году и обычно приурочивается к большим праздникам. Его могут получить только осужденные в первый раз и за преступления небольшой тяжести. Речь идет скорее об оступившихся, или нарушивших закон по неосторожности. Заключенный должен отбыть не менее половины своего срока и не иметь дисциплинарных проступков.
Законное право на совместное проживание в семье направлено на скорейшую реинтеграцию осужденных в общество. Получившие второй шанс должны будут найти работу или пойти учиться, а также еженедельно отмечаться в полицейском участке. При этом они не ограничены в перемещениях по стране.
"Спасибо (правительству) также за эту привилегию, что сейчас у заключенных есть возможность учиться. Я воспользовался временем и начал учиться в университете. Сейчас выхожу с мыслью продолжить обучение в области агробизнеса", - рассказал Давид, один из бывших уже заключенных.
После официальных мероприятий Давид, как и две тысячи других счастливчиков по всей стране кто пешком, кто на автобусе, со справкой об освобождении в руках направился в сторону ворот, тепло попрощавшись с одним из руководителей исправительного учреждения.