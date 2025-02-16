В Никарагуа 2000 заключенных получили право на досрочное освобождение

Порядка 2 тысяч заключенных никарагуанских тюрем получили второй шанс в День любви и дружбы, который здесь праздновали в минувшую пятницу. Со-президент страны товарищ Росарио Мурильо объявила о предоставлении им законного права на совместное проживание в семье. Корреспонденту "РГ" удалось посетить в этот день одно из никарагуанских исправительных учреждений.

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Уже на подъезде к пенитенциарному центру "Хорхе Наварро" в городе Типитапа, расположенного в 20 километрах от никарагуанской столицы, было заметно значительное оживление. Вдоль дороги, ведущей к исправительному учреждению, расположились десятки импровизированных кафе. Кто-то жарил пирожки, а некоторые разворачивали мангалы.

"Видишь, сколько людей, - обратил внимание коллега по журналистскому цеху. - Это родственники, которые приехали сюда, чтобы встретить своих родных и отпраздновать воссоединение семьи".

Далее заехали на территорию исправительного учреждения. Присутствие в машине с местными журналистами российского корреспондента вызвало небольшое замешательство у охраны. Оно и понятно - иностранный журналист здесь, мягко говоря, нечастый гость. Но все быстро разрешилось, и мы въехали внутрь.

Пенитенциарный центр "Хорхе Наварро" совсем не похож на классическую латиноамериканскую тюрьму. Ухоженная зеленая территория, аккуратно раскрашенные в бело-голубые цвета одноэтажные здания, спортивные площадки. На одной из них долгожданной новости об освобождении ждут десятки мужчин и женщин, а также их ближайшие родственники.

" В а ш и с е м ь и ж д у т в а с с н е т е р п е н и е м , н е р в о з н о с т ь ю и с б о л ь ш о й р а д о с т ь ю , ч т о б ы о б н я т ь в а с с л ю б о в ь ю , ч е г о о н и т а к ж а ж д а л и . М ы п р о с т о п р о с и м в а с п о л ь з о в а т ь с я э т о й с в о б о д о й с б о л ь ш о й о т в е т с т в е н н о с т ь ю . В а м п р е д о с т а в л я е т с я е щ е о д н а в о з м о ж н о с т ь у л у ч ш и т ь с в о ю ж и з н ь , ж и з н ь с в о е й с е м ь и и п р о л о ж и т ь н о в ы й п у т ь . М н е о с т а е т с я т о л ь к о п о ж е л а т ь в а м ж и з н и , п о л н о й л ю б в и и п р о ц в е т а н и я , о т р у к и Б о г а и к а ж д о г о и з в а ш и х р о д с т в е н н и к о в . П р о д о л ж а й т е у ч и т ь с я и р а б о т а т ь , б у д ь т е с у щ е с т в а м и с в е т а д л я э т о й Б л а г о с л о в е н н о й и в с е г д а с в о б о д н о й Никарагуа", - сказала в напутственном слове глава никарагуанского министерства внутренних дел Мария Амелия Коронел Кинлош.

Заключенным никарагуанских тюрем предоставлены все возможности, чтобы вернуться в общество уже подготовленными специалистами. Осужденные здесь могут не только научиться грамоте, если они не смогли этого сделать на свободе, но и получить полноценное среднее, профессиональное и даже высшее образование.

Такой подход к перевоспитанию заключенных приносит свои плоды. С 2015 года, когда в законодательстве страны появилось законное право для осужденных на совместное проживание в семье, им смогли воспользоваться почти 49 тысяч человек. Из них только чуть более 7 процентов возвращаются за забор.

Право на досрочное освобождение в Никарагуа предоставляется пять раз в году и обычно приурочивается к большим праздникам. Его могут получить только осужденные в первый раз и за преступления небольшой тяжести. Речь идет скорее об оступившихся, или нарушивших закон по неосторожности. Заключенный должен отбыть не менее половины своего срока и не иметь дисциплинарных проступков.

Законное право на совместное проживание в семье направлено на скорейшую реинтеграцию осужденных в общество. Получившие второй шанс должны будут найти работу или пойти учиться, а также еженедельно отмечаться в полицейском участке. При этом они не ограничены в перемещениях по стране.

" С п а с и б о ( п р а в и т е л ь с т в у ) т а к ж е з а э т у п р и в и л е г и ю , ч т о с е й ч а с у з а к л ю ч е н н ы х е с т ь в о з м о ж н о с т ь у ч и т ь с я . Я в о с п о л ь з о в а л с я в р е м е н е м и н а ч а л у ч и т ь с я в у н и в е р с и т е т е . С е й ч а с в ы х о ж у с м ы с л ь ю п р о д о л ж и т ь о б у ч е н и е в о б л а с т и а г р о б и з н е с а " , - р а с с к а з а л Д а в и д , о д и н и з б ы в ш и х у ж е з а к л ю ч е н н ы х .

После официальных мероприятий Давид, как и две тысячи других счастливчиков по всей стране кто пешком, кто на автобусе, со справкой об освобождении в руках направился в сторону ворот, тепло попрощавшись с одним из руководителей исправительного учреждения.