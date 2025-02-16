Глава МИД Польши сделал заявление посла звонка Трампа Путину

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что телефонный звонок американского президента Дональда Трампа российскому коллеге Владимиру Путину был «ошибкой». Его слова приводит RMF 24.

По его словам, разговор двух лидеров играет в пользу Кремля и ведет к ослаблению морального духа на Украине. От того, как закончится конфликт на Украине, зависит доверие к США, а не только администрации Дональда Трампа, утверждает Сикорский.

« Е с л и Путину удастся покорить Украину, это станет сигналом для Китая. Это будет иметь прямые последствия для американской стратегии и союзнической системы и, возможно, для будущего Тайваня», — сказал Сикорский, отвечая на вопрос, что бы мог сказать Трампу по этому поводу.

12 февраля Дональд Трамп и Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа.

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Президенты согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Путин отметил, что долгосрочное урегулирование кризиса может быть достигнуто путем переговоров. При этом российский лидер выступил за «устранение первопричин конфликта» и поддержал тезис американского коллеги, что для США и России пришло время работать вместе.