В Киеве сравнили требования Трампа с разделом африканских колоний в XVIII веке

В Киеве работают над встречным предложением Вашингтону после того, как президент Украины Владимир Зеленский отказался от предложенной сделки США о контроле 50% украинских минеральных ресурсов в обмен на военную помощь, сообщает The Washington Post (WP).

Украинский чиновник в разговоре с газетой заявил, что был шокирован масштабом требований администрации президента США Дональда Трампа. Собеседник издания сравнил их размер с разделом африканских колоний европейцами в XVIII веке.

Как отмечает WP, контроль над половиной месторождений может сильно затмить стоимость помощи, которую направляют Украине.

Раскрыты подробности инициативы Трампа по украинским ресурсам

Ранее газета Financial Times (FT) раскрыла невыгодные для Киева детали соглашения с США по полезным ископаемым. По ее данным, договоренности не предусматривают оказания дальнейшей военной помощи Украине.

Источники издания отметили, что украинская сторона добивается более выгодных для себя условий, и отсутствие гарантий безопасности стало ключевым фактором разногласий с Вашингтоном. В тексте документа говорится, что Соединенные Штаты получают права на часть ресурсов в качестве компенсации за уже оказанную помощь, но там не говорится, что поддержка продолжится.