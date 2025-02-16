Глава МИД Китая призвал Израиль к соблюдению "плана о двух государствах"
Урегулирование палестино-израильского конфликта следует осуществлять в соответствии с планом "два государства для двух народов", насильственные меры создают порочный круг и не позволяют восстановить мир на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И на встрече со своим израильским коллегой Гидеоном Сааром в Мюнхене.
"Фундаментальный метод решения ближневосточной проблемы заключается в выполнении "плана о двух государствах", который в итоге обеспечит мирное сосуществование Палестины и Израиля, приведет к дружественному взаимодействию между арабским и еврейским народами", - приводит слова Ван И сайт внешнеполитического ведомства КНР.
Как уточнил китайский дипломат, палестинский вопрос - ключевая проблема Ближневосточного региона.
"Ответ насилием на насилие приведет лишь к очередному порочному кругу", - добавил он.
Ван И подчеркнул, что необходимо как можно скорее положить конец гуманитарной катастрофе в секторе Газа. "Надеемся, что договоренности о прекращении огня будут эффективно соблюдаться, и это станет основой для всеобъемлющего и устойчивого прекращения конфликта, - добавил он. - Китай готов и впредь занимать справедливую позицию, играть конструктивную роль в полном и окончательном урегулировании палестинской проблемы".
Глав МИД КНР отметил, что за более чем 30 лет с установления китайско-израильских дипломатических отношений сотрудничество между двумя странами достигло значительного прогресса, а прагматичное взаимодействие между ними "неуклонно движется вперед". Он подтвердил, что Китай готов укреплять с Израилем инновационное всеобъемлющее партнерство.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС из Газы на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль начал проводить в палестинском анклаве наземную военную операцию. Боевые действия продолжались до 19 января этого года, когда в секторе вступил в силу режим прекращения огня, оговоренный в соглашении, которое было заключено при посредничестве Египта, Катара и США.