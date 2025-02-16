Глава МИД Китая призвал Израиль к соблюдению "плана о двух государствах"

Урегулирование палестино-израильского конфликта следует осуществлять в соответствии с планом "два государства для двух народов", насильственные меры создают порочный круг и не позволяют восстановить мир на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И на встрече со своим израильским коллегой Гидеоном Сааром в Мюнхене.

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" Ф у н д а м е н т а л ь н ы й м е т о д р е ш е н и я б л и ж н е в о с т о ч н о й п р о б л е м ы з а к л ю ч а е т с я в в ы п о л н е н и и " п л а н а о д в у х г о с у д а р с т в а х " , к о т о р ы й в и т о г е о б е с п е ч и т м и р н о е с о с у щ е с т в о в а н и е П а л е с т и н ы и Израиля, приведет к дружественному взаимодействию между арабским и еврейским народами", - приводит слова Ван И сайт внешнеполитического ведомства КНР.

Как уточнил китайский дипломат, палестинский вопрос - ключевая проблема Ближневосточного региона.

" О т в е т н а с и л и е м н а н а с и л и е п р и в е д е т л и ш ь к о ч е р е д н о м у п о р о ч н о м у к р у г у " , - д о б а в и л о н .

Ван И подчеркнул, что необходимо как можно скорее положить конец гуманитарной катастрофе в секторе Газа. "Надеемся, что договоренности о прекращении огня будут эффективно соблюдаться, и это станет основой для всеобъемлющего и устойчивого прекращения конфликта, - добавил он. - Китай готов и впредь занимать справедливую позицию, играть конструктивную роль в полном и окончательном урегулировании палестинской проблемы".

Глав МИД КНР отметил, что за более чем 30 лет с установления китайско-израильских дипломатических отношений сотрудничество между двумя странами достигло значительного прогресса, а прагматичное взаимодействие между ними "неуклонно движется вперед". Он подтвердил, что Китай готов укреплять с Израилем инновационное всеобъемлющее партнерство.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС из Газы на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль начал проводить в палестинском анклаве наземную военную операцию. Боевые действия продолжались до 19 января этого года, когда в секторе вступил в силу режим прекращения огня, оговоренный в соглашении, которое было заключено при посредничестве Египта, Катара и США.