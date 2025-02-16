Названы самые невыгодные для США антироссийские санкции

Самыми невыгодными антироссийскими санкциями для США являются ограничения на поставки стратегического сырья, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог-американист Малек Дудаков. Он допустил, что именно их могут смягчить в первую очередь в случае успешных переговоров по украинскому конфликту.

« К о н е ч н о , г о в о р и т ь о б о т м е н е к а к и х - л и б о с а н к ц и й п р е ж д е в р е м е н н о — в с е э т о б у д е т о б с у ж д а т ь с я в р а м к а х п е р е г о в о р н о г о п р о ц е с с а п о Украине. Но, если процесс этот будет успешным, то кажется вполне возможным сценарий с перезагрузкой отношений России и США и смягчением большого количества санкций. В первую очередь, тех, которые невыгодны США», — допустил Дудаков.

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К таким, по словам политолога, относятся, в первую очередь, ограничения на поставки стратегического сырья, материалов. К примеру, титана, который используется для производства американских самолетов и ракет. А также урана, алюминия, стали, нефтепродуктов.

« В о з м о ж н о и с н я т и е о г р а н и ч е н и й н а п о с т а в к у у д о б р е н и й — э т о т о ж е з н а ч и м ы й э л е м е н т т о р г о в л и н а ш и х с т р а н , — д о б а в и л с о б е с е д н и к " Л е н т ы . р у " . — Н о д л я Р о с с и и в а ж н ы и д р у г и е с а н к ц и и . О г р а н и ч е н и я в б а н к о в с к о й с ф е р е , з а п р е т н а и с п о л ь з о в а н и е в о з д у ш н о г о п р о с т р а н с т в а з а п а д н ы х с т р а н , с а н к ц и и в э н е р г е т и к е , в ф и н а н с а х . Д у м а ю , о б э т о м т о ж е б у д е т и д т и р е ч ь н а п е р е г о в о р а х » .

Ранее вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что отношения США и России могут быть пересмотрены. Условием этого он назвал урегулирование украинского конфликта.