Вице-президента США обвинили в атаке на ценности Европы

Идеи вице-президента США Джей-Ди Вэнса, которые он озвучил с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности, стали ударом по фундаментальным основам Евросоюза. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

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Выступление Вэнса назвали «атакой необузданной ярости» по отношению к Евросоюзу. Журналисты подчеркнули, что вице-президент обозначил новые контуры политики Белого дома в отношении Европы, а также разрушил иллюзию, что США всегда будут вмешиваться в случае необходимости. Подобный шаг автор статьи назвал атакой на ценности Европы.

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« Е в р о п а т е п е р ь о к а з а л а с ь в о т ч а я н н о й г о н к е з а с о г л а с о в а н и е п л а н о в п о б е з о п а с н о с т и Украины в случае мирного соглашения, поскольку Трамп уже спешит начать переговоры с Россией», — заключил автор статьи.

Ранее Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что настоящей угрозой Европе выступает не Россия или Китай, а отход европейцев от их основных ценностей. Верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала его слова провокацией.