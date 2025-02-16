Инвестор Дэвид Сакс, назначенный президентом США Дональдом Трампом ответственным за политику в сфере ИИ и криптовалют, заявил, что конфликт на Украине был спровоцирован с целью оправдания крупных хищений в американских НПО.

"Украина как самая коррумпированная страна Европы стала идеальной площадкой для присвоения миллиардов через USAID [Агентство по международному развитию США], NED [Национальный фонд поддержки демократии, признан в РФ нежелательным] и другие НПО", - написал Сакс в Х.

Келлог пообещал за 180 дней закончить конфликт на Украине

Сакс подчеркивает, что "война на Украине была спровоцирована для оправдания хищений". "Зеленский сам признал, что $100 млрд исчезли. Это не случайность, а схема, в которой задействованы НПО и аналитические центры", - добавил он. Инвестор назвал конфликт "мечтой для коррупционеров", позволяющей беспрецедентное присвоение средств.

В его заявлении также критикуется реакция НПО на возможное завершение войны: "Они в панике, ведь такой "золотой жилы" больше не будет".

В начале февраля Трамп охарактеризовал деятельность USAID как мошенническую и коррупционную. Ранее агентство Reuters писало, что администрация США планирует сократить штат USAID в 30 с лишним раз - с нынешних 10 тыс. человек по всему миру до 294. 3 февраля администрация США фактически приостановила деятельность USAID. По решению Трампа временным руководителем этой структуры был назначен госсекретарь Марко Рубио.

Организационные выводы в отношении USAID были сделаны с подачи Bkjyf Маска, которого Трамп ранее назначил главой нового ведомства по повышению эффективности правительства США, сокращению раздутого госаппарата и борьбе с бюрократией.