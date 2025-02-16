Мирные жители России не гибнут в украинском конфликте. Об этом заявила бывший премьер-министр Эстонии, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает RT.

" Р а з н и ц а в т о м , ч т о р о с с и й с к о е г р а ж д а н с к о е н а с е л е н и е н е г и б н е т . Т о е с т ь р о с с и й с к и е д е т и и ж е н щ и н ы н е г и б н у т " , — с к а з а л а о н а , к о м м е н т и р у я к о н ф л и к т н а Украине. По словам Каллас, "гибнут солдаты на чужой территории".

Глава европейской дипломатии добавила, что ЕС должен "перераспределить некоторые ресурсы", чтобы Киев смог продолжать военные действия.