Каллас сообщила, что мирные россияне не гибнут в украинском конфликте

Мирные жители России не гибнут в украинском конфликте. Об этом заявила бывший премьер-министр Эстонии, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает RT.

Каллас сообщила, что мирные россияне не гибнут в украинском конфликте
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"Разница в том, что российское гражданское население не гибнет. То есть российские дети и женщины не гибнут", сказала она, комментируя конфликт на Украине. По словам Каллас, "гибнут солдаты на чужой территории".

Глава европейской дипломатии добавила, что ЕС должен "перераспределить некоторые ресурсы", чтобы Киев смог продолжать военные действия.

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