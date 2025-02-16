Стармер: Великобритания будет помогать США и Европе оставаться союзниками
Великобритания будет работать над тем, чтобы не допустить раскола между США и Европой. Об этом заявил глава британского правительства Кир Стармер, слова которого приводит вещательная корпорация Би-би-си.
"Мы столкнулись с той ситуацией в сфере национальной безопасности, которая складывается раз в поколение", - сказал Стармер. Он выразил уверенность, что Европе необходимо "играть большую роль в НАТО, работая вместе с США", чтобы гарантировать будущее Украины и противостоять угрозе, которая, по мнению Стармера, исходит со стороны России. Премьер-министр добавил, что Лондон будет "работать над тем, чтобы обеспечить дальнейшее сотрудничество США и Европы".
Он также подчеркнул недопустимость раскола в рядах Североатлантического альянса, которому противостоят некие "внешние враги".
Как отмечает Би-би-си, Стармер планирует изложить свое видение роли королевства в европейско-американских отношениях на предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, который британский премьер может посетить в конце месяца.