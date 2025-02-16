Стармер: Великобритания будет помогать США и Европе оставаться союзниками

Великобритания будет работать над тем, чтобы не допустить раскола между США и Европой. Об этом заявил глава британского правительства Кир Стармер, слова которого приводит вещательная корпорация Би-би-си.

" М ы с т о л к н у л и с ь с т о й с и т у а ц и е й в с ф е р е н а ц и о н а л ь н о й б е з о п а с н о с т и , к о т о р а я с к л а д ы в а е т с я р а з в п о к о л е н и е " , - с к а з а л С т а р м е р . О н в ы р а з и л у в е р е н н о с т ь , ч т о Е в р о п е н е о б х о д и м о " и г р а т ь б о л ь ш у ю р о л ь в НАТО, работая вместе с США", чтобы гарантировать будущее Украины и противостоять угрозе, которая, по мнению Стармера, исходит со стороны России. Премьер-министр добавил, что Лондон будет "работать над тем, чтобы обеспечить дальнейшее сотрудничество США и Европы".

Он также подчеркнул недопустимость раскола в рядах Североатлантического альянса, которому противостоят некие "внешние враги".

Как отмечает Би-би-си, Стармер планирует изложить свое видение роли королевства в европейско-американских отношениях на предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, который британский премьер может посетить в конце месяца.