Ирландский журналист Чей Боуз увидел в мимике президента Украины Владимира Зеленского признаки мошенника. Так он в соцсети X прокомментировал выступление политика на Мюнхенской конференции.

« 8 0 п р о ц е н т о в о б щ е н и я н е в е р б а л ь н о е . Э т о т м о ш е н н и к т е п е р ь о т ч а я н н о п ы т а е т с я л ю б о й ц е н о й о т н я т ь у с в о е г о с о б с т в е н н о г о н а р о д а , Е в р о п ы , Р о с с и и и США мир», — заявил Боуз. По его мнению, Зеленскому есть, что терять, и он это знает.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что президент Украины потерял ориентиры. Так он прокомментировал выступление политика на Мюнхенской конференции.