Итоговая явка на выборах президента Абхазии составила почти 69%

Итоговая явка на выборах президента Абхазии составила 68,62%, заявил глава абхазского ЦИК Дмитрий Маршан.

« И т о г о в а я я в к а н а в ы б о р а х с о с т а в и л а п о ч т и 6 9 % » , — с к а з а л о н .

В беседе с RT Маршан отметил, что общественная напряжённость в Абхазии пойдёт на спад по итогам выборов.

« Л е г и т и м н о с т ь т о г о к а н д и д а т а , к о т о р ы й б у д е т и з б р а н , б у д е т п о д ч ё р к н у т а б о л ь ш и н с т в о м г о л о с о в » , — д о б а в и л о н .

По словам Маршана, значимых нарушений в первом туре абхазских выборов не наблюдалось.

Ранее в ЦИК Абхазии сообщили, что в выборах президента Абхазии будет второй тур с участием Бадры Гунбы и Адгура Ардзинбы.

По словам Маршана, на участке в Москве проголосовал 2691 человек, а в Черкесске — 1900 граждан.