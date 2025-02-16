Итоговая явка на выборах президента Абхазии составила почти 69%
Итоговая явка на выборах президента Абхазии составила 68,62%, заявил глава абхазского ЦИК Дмитрий Маршан.
«Итоговая явка на выборах составила почти 69%», — сказал он.
В беседе с RT Маршан отметил, что общественная напряжённость в Абхазии пойдёт на спад по итогам выборов.
«Легитимность того кандидата, который будет избран, будет подчёркнута большинством голосов», — добавил он.
По словам Маршана, значимых нарушений в первом туре абхазских выборов не наблюдалось.
Ранее в ЦИК Абхазии сообщили, что в выборах президента Абхазии будет второй тур с участием Бадры Гунбы и Адгура Ардзинбы.
По словам Маршана, на участке в Москве проголосовал 2691 человек, а в Черкесске — 1900 граждан.