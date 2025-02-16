Президент Аргентины оказался замешан в афере с криптовалютой

Скандал вокруг многомиллионной аферы в мире криптовалют, в которой оказался замешан президент Аргентины Хавьер Милей, ударил по репутации всего либертарианского правительства и спровоцировал беспрецедентный кризис доверия к власти.

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Напомним, что в прошлую пятницу никому не известная компания выпустила на рынок новый финансовый продукт, криптовалюту $LIBRA. Буквально через несколько минут после этого Милей в своем аккаунте в сети Х (бывшая Twitter, заблокирована в РФ) опубликовал пост, в котором рекомендовал всем в нее инвестировать.

" Л и б е р а л ь н а я Аргентина растёт! Этот частный проект будет направлен на стимулирование роста экономики Аргентины путем финансирования малого аргентинского бизнеса и стартапов. Мир хочет инвестировать в Аргентину!" - говорилось в президентском сообщении, которое впоследствии было удалено.

Сразу после публикации стоимость монеты начала расти, и с отметки в 1 стотысячную американского цента она достигла уровня в 5,2 доллара США. Однако в течение следующих пары часов основные инвесторы, которых насчитывалось менее 10 человек, вывели из проекта все деньги, после чего стоимость криптомонеты рухнула.

Согласно предварительным оценкам, эти "везунчики" смогли вывести довольно приличную сумму - от 70 до 100 миллионов долларов. По данным местных СМИ, более 44 тысяч инвесторов, доверившихся мнению президента страны, потеряли все вложенные средства. Иронично, что подавляющее большинство из них являются преданными фанатами главы государства и составляют костяк либертарианского политического актива в стране. Местные и зарубежные эксперты сошлись во мнении, что все случившееся - это хорошо подготовленная и довольно широко известная в мире криптовалют мошенническая схема. Так называемый rug pull, или "выдергивание коврика", когда команда разработчиков "неожиданно" отказывается от дальнейшего развития проекта и выводит из него всю ликвидность.

Дополнительную скандальность всей этой ситуации добавляет тот факт, что нелепые попытки главы государства и его окружения откреститься от криптомонеты и запустившей ее компании привели к резкому падению репутации Милея. Выстроенный еще в период президентской кампании 2023 года образ "умнейшего экономиста", "гуру экономических процессов", "без пяти минут нобелевского лауреата по экономике" рухнул вместе с котировками провалившегося криптопродукта. Население страны по сути впервые задалось вопросом, действительно ли глава государства так хорош в экономических науках, если какая-то небольшая группа криптомошенников смогла смогла вот так просто обмануть его, ввести в заблуждение, да и еще заставить рекламировать их продукт.

Озвученные Милеем впоследствии оправдания сделали только хуже, и властям придется прояснить несколько важных деталей вокруг этого дела. Начать придется с того, что сообщение с рекомендацией от президента в сети Х имело статус закрепленного в течение пяти часов, то есть показывалось пользователям в первую очередь. Тот факт, что аргентинский лидер лично управляет своими профилями в соцсетях, ни для кого не секрет, а это значит, что он хотел, чтобы это сообщение прочитали как можно больше людей. Кроме того, оно было опубликовано всего через несколько минут после запуска криптомонеты, что вряд ли получится списать на простое совпадение, и вся последовательность событий указывает скорее на четко скоординированную акцию. Очевидно, что без постов президента эта афера вряд ли могла бы достичь такого масштаба, поскольку о новой криптовалюте до этого никто не знал не собирался в нее инвестировать.

Последствия случившегося могут стоить Милею не только репутации, но и должности. Представители оппозиции уже объявили о том, что будут добиваться проведения соответствующего расследования в рамках Национального конгресса - вплоть до запуска процедуры импичмента главы государства. Жесткая критика в адрес президента звучит и со стороны относительно лояльных ему до настоящего времени политических сил правого лагеря. Поднятая Милеем волна разочарования, гнева и подозрений в либертарианских рядах также вряд ли утихнет сама собой и может дорого обойтись главе государства, рассчитывавшему укрепить свои политические позиции в стране по итогам промежуточных выборов в этом году.